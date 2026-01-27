Calciomercato: Juventus all’attacco, Spalletti vuole un grande colpo italiano

La Juventus tenta un grande colpo sul calciomercato: Spalletti pretende un big italiano per il salto di qualità definitivo

Il momento positivo della Juventus è culminato in un 3 a 0 al Napoli che fa ancora rumore. Le ambizioni sono enormi per la seconda parte di stagione, e c’è ancora chi sussurra la parola ‘scudetto’ dalle parti di Torino.

La sensazione è che finalmente si sia presa la strada giusta e il progetto sia ideale per mettere le basi di un nuovo inizio. Ovviamente, con Luciano Spalletti in panchina. In poche settimane, il tecnico di Certaldo ha dato grande solidità alla squadra e un gioco caratteristico.

Ora la società deve fare il suo e lavorare a migliorare la squadra, tramite il calciomercato e i rinnovi di contratto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la priorità è blindare proprio Spalletti e Kenan Yildiz, il cui ingaggio potrebbe raddoppiare per eludere gli assalti dalla Premier League.

Le condizioni di Spalletti per il rinnovo: c’è un colpo italiano

La Rosea ha rivelato anche che l’ex allenatore del Napoli avrebbe una richiesta ben precisa prima della firma: Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan potrebbe lasciare il Newcastle a fine stagione ed è lui l’obiettivo principale per rinforzare la Juventus la prossima estate.

L’operazione non è semplice per via della concorrenza e dei costi, ma tutti a Torino sono convinti sia l’uomo giusto. E Spalletti spinge. Per l’attualità, invece, attenzione all’arrivo di una prima punta: dopo diverse trattative saltate, si lavora a uno tra Beto e Zirkzee. La Juventus va all’attacco, ma non sono escluse sorprese.