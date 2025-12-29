F1, Ralf Schumacher ci va giù pesante: duro attacco a Stroll

Lance Stroll finisce nel mirino di Ralf Schumacher: il fratello di Schumi attacca duramente il pilota dell’Aston Martin.

Ralf Schumacher ha acceso una discussione con parole assai dure nei confronti di Lance Stroll, pilota e figlio del proprietario dell’Aston Martin. Durante un commento su Sky Deutschland, il fratello di Schumi ha detto che il canadese non dovrebbe più essere in griglia e ha suggerito che un altro talento come Leonardo Fornaroli meriterebbe quel sedile. Le sue osservazioni arrivano mentre l’Aston Martin si prepara a una stagione di cambiamenti, con nuove figure tecniche e ambizioni più alte per il 2026.

Ralf Schumacher usa la mano pesante: Stroll criticato duramente

Ralf Schumacher ha usato parole chiare e dirette nei confronti di Lance Stroll. L’ex pilota e oggi commentatore televisivo ha detto che il momento di Stroll in Formula 1 potrebbe essere al capolinea. Secondo Schumacher, il canadese non ha ottenuto risultati in linea con le aspettative, soprattutto se confrontato con altri giovani talenti emergenti nel motorsport.

Ralf Schumacher ha dichiarato: “A rigor di logica, questo non è più accettabile onestamente, quando vedo quanto bene ha fatto il vincitore della Formula 2, merita di essere su una macchina del genere mille volte di più. Sono anche curioso di vedere cosa succede lì, perché, a dire il vero, anche Lawrence Stroll non può chiudere un occhio su questo problema. Secondo me, è anche un candidato che non dovrebbe più essere in Formula 1, sicuramente”.