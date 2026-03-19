Mondiali indoor di Torun, Day 1: 12 azzurri in gara, Diaz e Dallavalle puntano alla finale del triplo

Il campione del mondo in carica Andy Diaz e l’argento Andrea Dallavalle aprono la rassegna iridata con la finale diretta alle 19.35. In mattinata Dester nell’eptathlon, Randazzo e Ceccarelli nei 60. Diretta su RaiSport e Sky Sport Arena

Venerdì 20 marzo si alza il sipario sui Campionati del Mondo indoor di Torun, in Polonia, e l’Italia si presenta alla prima giornata con 12 atleti in gara. La competizione è in diretta su RaiSport e Sky Sport Arena a partire dalle ore 10.00.

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Il momento clou: finale del triplo con Diaz e Dallavalle

Il piatto forte della giornata è in programma dalle 19.35 con la finale diretta del salto triplo maschile. L’Italia schiera due protagonisti di assoluto livello mondiale: Andy Diaz, campione del mondo indoor in carica, detentore del primato italiano con 17,80 metri conquistato a Nanchino un anno fa con la medaglia d’oro, e Andrea Dallavalle, argento mondiale a Tokyo con 17,64. Entrambi hanno mostrato una condizione in crescita agli Assoluti indoor di Ancona. Il leader mondiale stagionale è l’algerino Yasser Mohammed Triki con 17,35, un centimetro meglio del cubano Andy Hechavarria con 17,34. In gara anche Lazaro Martinez, altro cubano e vincitore dell’edizione di Belgrado quattro anni fa.

La mattina: Dester nell’eptathlon, batterie dei 60

Ad aprire la giornata azzurra è Dario Dester, impegnato nei 60 metri dell’eptathlon alle 10.05, prima delle quattro prove del giorno che includono anche lungo, peso e alto. Alle 10.20 scendono in pista Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli nelle batterie dei 60 metri, con l’obiettivo di centrare la semifinale serale in una specialità che assegna il titolo alle 21.22. Dalle 11.08 toccherà ad Alessandra Bonora nelle batterie dei 400, con eventuale semifinale nel tardo pomeriggio. Alle 12.35 è la volta delle ottocentiste Eloisa Coiro e Laura Pellicoro.

Il pomeriggio: i 1500 metri puntano alla finale di domenica

Nel pomeriggio entrano in scena i mezzofondisti. Dalle 18.22 Marta Zenoni e Ludovica Cavalli affronteranno le batterie dei 1500 metri femminili, seguite alle 18.54 da Federico Riva e Pietro Arese in quella maschile. Per tutti l’obiettivo è la qualificazione alla finale di domenica.

Dove seguire i Mondiali in tv e streaming

RaiSport — venerdì: 10.00-14.05 e 18.30-21.30 / sabato: RaiPlay Sport 2 10.00-14.05, RaiSport 18.30-21.25 / domenica: 10.00-14.05 e 17.30-21.00 Sky Sport Arena — venerdì: 10.00-14.00 e 18.30-21.30 / sabato: 10.00-14.00 e 18.30-21.30 / domenica: 10.00-14.00 e 17.30-21.00