Nba, Doncic show con i Lakers: 40 punti e vittoria a Houston

Successi per Celtics e Thunder, cadono Denver e Clippers

Notte Nba nel segno di Luka Doncic, protagonista assoluto nel successo dei Los Angeles Lakers sul campo degli Houston Rockets. L’ala slovena firma una prestazione da 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, guidando i californiani al 124-116 finale.

Lakers in striscia, Houston ko

Accanto a Doncic brilla anche LeBron James, che chiude con 30 punti e 5 rimbalzi. Per i Lakers si tratta della settima vittoria consecutiva, la nona nelle ultime dieci gare. Ai Rockets non bastano i 27 punti e 10 assist di Alperen Sengun.

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Boston domina, Golden State ancora in difficoltà

Vittoria netta per i Boston Celtics, che superano 120-99 i Golden State Warriors. Il match è controllato fin dalle prime battute, con Jaylen Brown e Jayson Tatum protagonisti di una prova combinata da 52 punti (32 e 24). Per Golden State è il sesto ko nelle ultime sette partite, in un momento complicato segnato anche dalle assenze di Steph Curry e Jimmy Butler.

Thunder ancora imbattuti, Memphis sorprende Denver

Continua la corsa degli Oklahoma City Thunder, che vincono 121-92 contro i Brooklyn Nets e allungano a dieci la striscia di successi consecutivi. Dalla panchina spiccano i 26 punti di Jared McCain, mentre Shai Gilgeous-Alexander contribuisce con 20 punti e 6 assist.

Sconfitta invece per i Denver Nuggets, battuti 125-118 dai Memphis Grizzlies. Non bastano i 29 punti, 14 rimbalzi e 9 assist di Nikola Jokic e i 26 di Christian Braun. Memphis torna al successo dopo otto gare grazie ai 21 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di TJ Jerome e ai 19 di Olivier-Maxence Prosper.

Clippers e Mavericks ko, bene Minnesota

Battuta d’arresto anche per i Los Angeles Clippers, sconfitti 124-109 dai New Orleans Pelicans. Kawhi Leonard chiude con 25 punti e 8 rimbalzi, ma i californiani incassano la terza sconfitta consecutiva. Tra i Pelicans in evidenza Saddiq Bey e Tre Murphy con 25 e 23 punti.

Netta vittoria per i Minnesota Timberwolves, che travolgono Utah 147-111 con cinque giocatori in doppia cifra. In evidenza Ayo Dosunmu (23 punti e 9 assist), Rudy Gobert (21 punti e 12 rimbalzi) e Julius Randle (21 punti e 8 assist), in assenza di Anthony Edwards.

Atlanta vince a Dallas, Toronto e Portland ok

Colpo esterno degli Atlanta Hawks, che battono 135-120 i Dallas Mavericks. Jalen Johnson sfiora la tripla doppia con 17 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, mentre CJ McCollum aggiunge 24 punti e 7 assist. Tra i Mavericks, Cooper Flagg chiude con 17 punti.

Vittoria larga per i Toronto Raptors, che superano 139-109 i Chicago Bulls con 23 punti di RJ Barrett e 18 a testa per Scottie Barnes e Brandon Ingram.

Successo anche per i Portland Trail Blazers, che espugnano il campo degli Indiana Pacers 127-119. Protagonista Deni Avdija con 32 punti e 11 rimbalzi, affiancato da Donovan Clingan, autore di una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi.