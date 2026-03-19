Coppa Italia Boulder 2026 a Prato: terza tappa al Crazy Center il 21 e 22 marzo, diretta su Climbing TV

Il 21 e 22 marzo la terza e ultima tappa del circuito FASI assegna i titoli di specialità: 112 atleti in gara, ingresso gratuito e diretta streaming live su Climbing TV di SportFace

Si chiude a Prato il circuito di Coppa Italia Boulder 2026. Il Crazy Center Climbing di via Bisenzio a San Martino 14 ospiterà sabato 21 e domenica 22 marzo la terza e conclusiva tappa del campionato dedicato alla specialità più esplosiva dell’arrampicata sportiva, con 54 atlete e 58 atleti selezionati tra i migliori specialisti italiani. L’accesso al pubblico è gratuito per tutte le fasi di gara. Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Climbing TV di SportFace.

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Otto anni consecutivi al Crazy Center

Per l’ottava volta di fila Prato accoglie una delle competizioni più importanti del panorama nazionale. «Siamo entusiasti di ospitare per l’ottavo anno consecutivo questa competizione», commentano Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci del Crazy Center. «Sul territorio arriveranno i migliori atleti d’Italia: un lustro per Prato e la testimonianza della crescita del movimento su scala regionale». Dopo le tappe di Cuneo e Como, questa prova conclusiva non assegnerà solo le medaglie della singola gara, ma decreterà anche i vincitori dell’intero circuito.

Le classifiche: Giacani e Reusa in testa, ma tutto è ancora aperto

In campo femminile guida la classifica l’anconetana Stella Giacani (Fiamme Gialle) con 1690 punti, seguita dalla bresciana Federica Papetti (Rock Brescia) con 1325, dalla cuneese Irina Daziano (InOut ASD) con 1155 e dalla trentina Francesca Matuella (Centro Sportivo Aeronautica Militare) con 1145.

In campo maschile è in vetta il neo Campione Italiano, il pinerolese Matteo Reusa (Fiamme Gialle) con 1610 punti, tallonato dal pescarese Niccolò Antony Salvatore (Fiamme Rosse) con 1545 e dal diciassettenne romano Tommaso Milanese (Star Wall Climbing) con 1220. A breve distanza inseguono Giovanni Bagnoli e Simone Mabboni, atleti di casa al Crazy Center, il vice Campione Italiano Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle) e il ferrarese Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica Militare). I pronostici sono ancora tutti aperti.

Il programma completo

Sabato 21 marzo Ore 9.30 — Qualifiche maschili Ore 15.30 — Qualifiche femminili

Domenica 22 marzo Ore 9.30 — Semifinali maschili e femminili in contemporanea Ore 15.00 — Finali maschili Ore 17.45 — Finali femminili Ore 19.15 — Cerimonia di premiazione