La F1 procede a ritmi serrati con il suo programma, ma occhio alle parole che sono arrivate su Verstappen: nel discorso è coinvolta anche la Red Bull.

La F1 ha scoperto un nuovo talento: si tratta di Isack Hadjar. Il 21enne francese ha stupito tutti nel GP d’Olanda e in tanti stanno già parlando di lui. Le ultime dichiarazioni arrivate hanno però ‘coinvolto’ anche la Red Bull e Verstappen.

F1, occhio Red Bull: le parole su Verstappen sono state nette

A parlare del pilota olandese, in riferimento ad Hadjar e ad una possibile promozione dalla Racing Bulls, e della Red Bull è stato Nico Rosberg secondo cui: “C’è una grande differenza tra lui e Verstappen. Dovrebbe analizzare giorno e notte i dati forniti dagli ingegneri, in modo da avvicinarsi a Max. C’è in gioco il suo futuro. Se potrà avere un domani in Red Bull o addirittura in F1, dipende solo da lui. Di certo, deve assolutamente migliorare il suo rendimento”. E non è finita qui.

“Hadjar – ha continuato – è la rivelazione del 2025, sta dimostrando di avere un grande potenziale. Adesso, però, ha un problema. Ovvero che la Red Bull lo promuoverà a fianco di Verstappen. Mi chiedo se gli convenga accettare, oppure se faccia meglio a rinunciare. Io, se fossi al suo posto, non avrei dubbi e mi rifiuterei.

“Guardate – ha infatti sottolineato – cos’è successo a tutti i compagni di squadra di Verstappen. Devo fare l’elenco? Ricciardo, Gasly, Albon, Perez, Lawson e adesso Tsunoda. Quante carriere sono state rovinate o addirittura distrutte? È evidente quale è il rischio che andrebbe a correre Hadjar. Finirebbe nell’ombra di Max. Io resterei alla Racing Bulls, dove il cielo è decisamente più sereno”.