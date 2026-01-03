F1, Palou attacca Piastri e Norris: scoppia la polemica

Alex Palou attacca pesantemente Lando Norris e Oscar Piastri: l’ex McLaren ci va giù pensare nei confronti dei due piloti.

Alex Palou, campione di IndyCar ed ex pilota legato alla McLaren, ha lanciato un commento pungente sull’ultima stagione di Formula 1. Intervistato da Mundo Deportivo, lo spagnolo ha affermato che con Max Verstappen al volante della papaya la lotta per il titolo sarebbe finita “due mesi prima”.

Palou duro con Norris e Piastri

Alex Palou non le manda a dire dopo la stagione di Formula 1. In una lunga chiacchierata con Mundo Deportivo, il campione di IndyCar ha commentato il recente Mondiale di F1, chiuso con il titolo di Lando Norris alla guida della McLaren. Palou ha subito sparato una stoccata a Norris e al compagno di scuderia Oscar Piastri, sostenendo che le cose sarebbero andate in modo molto diverso con Max Verstappen.

Palou ha affermato: “Max sarebbe stato campione con la McLaren? Assolutamente sì. Avrebbe vinto settimane prima, due mesi prima. Sarei diventato campione con la McLaren? Credo di sì,credo che avrei potuto lottare, ma non lo sapremo mai. Forse sarei salito in macchina e sarebbe stata mezzo secondo più lenta. Ho guidato la McLaren solo una volta, quindi è difficile dirlo. Avrei potuto giocarmi il campionato, ma non lo avrei vinto due mesi prima. Max è l’unico che l’avrebbe fatto”.