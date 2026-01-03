F1, Montoya provoca Norris: sentenza durissima dell’ex pilota

Juan Pablo Montoya usa la mano pesante con Lando Norris: la sentenza dell’ex pilota è durissima.

Nell’ultima stagione di Formula 1, Lando Norris ha conquistato il suo primo titolo mondiale con la McLaren, coronando una stagione spumeggiante e ricca di emozioni. A far discutere, però, sono state le parole di Juan Pablo Montoya. L’ex pilota colombiano, mai incline alle mezze misure, ha voluto dire la sua sul trionfo del britannico, offrendo una lettura più critica rispetto all’entusiasmo generale. Secondo l’ex pilota colombiano, il titolo è meritato, ma fortemente legato alla superiorità tecnica della vettura.

Montoya non ha dubbi su Norris: sentenza durissima

Montoya non ha mai avuto problemi a esprimere opinioni dirette, anche quando queste rischiano di andare controcorrente. E anche in questo caso non si è tirato indietro. Pur riconoscendo il valore di Norris, ha voluto sottolineare un aspetto che, secondo lui, è stato determinante più di ogni altro. Per l’ex pilota, il successo del britannico è legato in modo evidente alla superiorità della McLaren, una vettura che nel corso della stagione ha fatto la differenza in molte gare.

Nel corso dell’intervista a concessa al sito Grosvernor Casinos, Montoya è stato netto su Norris: “Credo che Lando sia un campione degno di questo nome ma anche che chiunque fosse stato al volante di quella macchina avrebbe potuto diventare campione del mondo. Due anni fa anche Max Verstappen aveva l’auto migliore e quindi non era forse un campione degno di questo nome? Sì, la sua monoposto aveva un vantaggio così grande che chiunque sarebbe diventato campione del mondo al posto suo. E lo stesso è quando Schumacher ha vinto con la Ferrari, o quando Senna ha vinto con la McLaren. Hanno fatto un ottimo lavoro, questo è uno sport di squadra e avere una macchina veloce fa parte del pacchetto”.