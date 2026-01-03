F1, Montoya non ha dubbi su Marko: “Vi spiego perché è andato via dalla Red Bull”

Juan Pablo Montoya non ha alcun dubbio sul motivo che ha spinto Helmut Marko a lasciare la Red Bull.

La Red Bull affronta un cambio d’epoca dopo la partenza di una delle figure più influenti della sua storia recente, Helmut Marko. Secondo Juan Pablo Montoya, l’austriaco avrebbe lasciato il suo ruolo proprio perché si è trovato senza reale potere decisionale all’interno della squadra.

Montoya è sicuro: le dichiarazioni sull’addio di Marko

Juan Pablo Montoya ha riacceso i riflettori sulla recente uscita di Marko dal team Red Bull. Per anni Helmut è stato un pilastro nella gestione dei piloti e delle scelte strategiche della squadra. Montoya ha spiegato che la decisione dell’austriaco non è stata motivata da una semplice volontà di fermarsi, ma dalla percezione di non avere più potere reale nel nuovo assetto della scuderia.

Montoya, ai microfoni di Grosvenor Casinos, ha dichiarato: “Penso che Helmut Marko abbia capito di non avere più alcun potere – ha detto l’ex pilota colombiano raggiunto da prima aveva il controllo sulla scelta dei piloti e sulle decisioni, adesso invece per ogni cosa doveva ottenere un’autorizzazione. Credo che molto semplicemente abbia preferito non essere il dipendente di nessuno. Quando sei abituato ad avere la massima autonomia e all’improvvisa questa prerogativa ti viene tolta non è facile”.