Il padre di Max Verstappen ci va giù pesante con le accuse: parole forti nei confronti della McLaren.

Jos Verstappen, padre di Max, torna sotto i riflettori a due Gran Premi dalla fine del Mondiale di Formula 1. L’ex pilota lancia un’accusa grave contro la McLaren, sostenendo che le vetture usate da Lando Norris e Oscar Piastri non siano identiche. Secondo Jos, una “scivola e l’altra no”. Una differenza che nel suo ragionamento potrebbe favorire il britannico nella corsa al titolo. Una dichiarazione che infiamma il paddock, proprio mentre suo figlio Max sta cercando di mandare in porto una clamorosa rimonta per beffare le McLaren nella corsa al titolo.

Il sospetto velenoso di Jos Verstappen

Jos Verstappen non nasconde il suo scetticismo verso la McLaren, e lo fa in maniera diretta. Secondo lui, il team britannico starebbe gestendo le due vetture di Lando Norris e Oscar Piastri in modo differente: “Piastri non sarà affatto contento. Si vede una chiara differenza tra le due McLaren in pista nel modo in cui affrontano le curve. Una scivola e l’altra no. Questo solleva anche domande”. Per Jos si tratterebbe di un potenziale trattamento preferenziale a favore di Norris.

Il Mondiale di Formula 1 è alle battute finali, con solo due gare da disputare. Max Verstappen è più insidioso che mai dopo la clamorosa squalifica delle McLaren a Las Vegas. Quel verdetto ha riaperto la lotta per il titolo, riducendo il vantaggio di Norris nei confronti dell’olandese. A due GP dalla fine della stagione, Max è a -24 punti dalla testa della classifica.

Jos Verstappen vede in questa fase il momento ideale per mettere pressione psicologica su McLaren: “Per Max tutto deve andare per il verso giusto. Non ha ancora niente da perdere e può andare all’attacco a tutto gas, e lo farà. La pressione è ora tutta sulla McLaren e la sentiranno, anche se è ancora valido il fatto che se Max vince le restanti gare e Norris arriva sempre secondo, Norris diventerà campione del mondo”.

Le parole di Jos Verstappen non sono semplici frecciate, ma un’arma psicologica ben lanciata nel momento più delicato della stagione. Il sospetto di trattamenti diseguali tra le McLaren di Norris e Piastri aggiunge tensione nella corsa al titolo, mentre la Red Bull di Max sfrutta ogni margine per mettere pressione alle due papaya.