F1, Herbert snobba Antonelli, Bearman e Bortoleto: “Il miglior rookie è un altro”

Johnny Herbert non ha dubbi su chi è stato il miglior rookie del 2025: snobbati Antonelli, Bearman e Bortoleto.

La stagione 2025 della Formula 1 ha visto emergere diversi talenti tra i debuttanti, ma per l’ex pilota britannico Johnny Herbert il migliore è stato Isack Hadjar, snobbando Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto. Il francese ha saputo reagire a un debutto drammatico in Australia, dove un incidente al giro di ricognizione lo ha costretto al ritiro. Herbert ha evidenziato la forza mentale e le prestazioni successive di Hadjar, culminate con un podio e la promozione al team principale Red Bullper il 2026.

Herbert è sicuro su Hadjar: parole al miele per il nuovo compagno di Verstappen

La stagione dei debuttanti del 2025 ha regalato momenti intensi fin dal primo appuntamento in Australia. Isack Hadjar è finito contro le barriere durante il giro di ricognizione al Gran Premio di Melbourne, un episodio che ha fermato la sua gara prima ancora che iniziasse. Nonostante il colpo a livello emotivo, il francese ha risposto con prestazioni solide in occasione delle gare successive.

Dopo Melbourne il percorso di Hadjar è stato in crescita. Il francese ha ottenuto un podio nel corso della stagione, confermando velocità e costanza nel corso dei gran premi. Questo risultato non è passato inosservato ed è stato uno dei motivi principali della promozione al team ufficiale Red Bull per il 2026, dove affiancherà il campione Max Verstappen.

Per Herbert, infatti, è lui il miglior rookie di questo 2025. L’ex pilota ha elogiato il francese ai microfoni di NewBettingSites: “Quello che mi ha colpito di più è Hadjar perché ha saputo reagire a un dramma sportivo come quello accaduto a Melbourne al debutto. In Australia è finito subito contro le barriere dopo poche centinaia di metri nel giro di ricognizione. Nelle gare successive è stato brillantissimo e soprattutto molto veloce in Qualifica, sempre a ridosso della terza fila. Ho trovato davvero impressionante il suo rendimento specialmente alla luce di quello che era successo a Melbourne”.