F1 GP Spagna 2023, Alonso: “Non penso che le possibilità di vittoria siano molte”

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, in vista del Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Non penso che le possibilità di vittoria siano molte, Redbull resta forte mentre Ferrari e Mercedes porteranno nuovi aggiornamenti. Abbiamo poche chance di vittoria in questo weekend, con una Redbull molto dominante e altri team come Ferrari e Mercedes che porteranno tanti aggiornamenti. Sulla carta non sarà un Gran Premio buono per noi, ma vedremo cosa potrà accadere”.