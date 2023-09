F1 GP Singapore 2023, Norris: “Gara dura, abbiamo fatto di tutto”

Al termine del GP di Singapore 2023, che ha visto trionfare il ferrarista Carlos Sainz davanti a Lando Norris, proprio il pilota della McLaren ha dichiarato: “È stata una gara molto dura, sapevo che sarebbe stato dura soprattutto quando le Mercedes sono rientrate. Siamo arrivati secondi ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Mi spiace per Russell che ha lottato duramente per tutta la gara, ringrazio anche Oscar Piastri per l’aiuto. È stato stressante ma abbiamo colto i frutti del lavoro“.