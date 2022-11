I risultati e la classifica con ordine di arrivo del Gran Premio di Abu Dhabi 2022, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Vittoria facile per Max Verstappen, che domina la gara dall’inizio alla fine e chiude la stagione in bellezza. Secondo uno straordinario Charles Leclerc, protagonista di un’ottima gara e bravo a chiudere secondo anche in classifica piloti. Beffato Sergio Perez, la cui strategia delle due soste non paga e costretto al terzo posto sia nel mondiale piloti che nel mondiale costruttori. Completano la top-5 Carlos Sainz e George Russell. Costretti al ritiro Fernando Alonso, ma soprattutto Lewis Hamilton, che termina la stagione senza vittorie.

CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI

CRONACA – Partenza in salita per la Ferrari, con Sainz che viene sorpassato da Lewis Hamilton e scivola al quinto posto. I due danno vita ad una bella battaglia che si prolunga nei giri seguenti ed alla lunga a spuntarla è lo spagnolo della Ferrari. Situazione invariata invece in vetta, con le due Red Bull sempre davanti a Leclerc. Qualcosa cambia con i primi pit stop e le diverse strategie tra i piloti, dato che qualcuno sceglie di fare una sola sosta ed altri invece si fermano in due occasioni. E’ il caso del duello Perez-Leclerc, con il messicano che effettua due pit stop e si butta a caccia del rivale nei giri finali. ‘Checo’ ci prova fino alla fine, superando macchine a destra e a sinistra, ma il tempo è finito ed è Leclerc a conquistare la tanto agognata seconda posizione.

L’ORDINE D’ARRIVO

Verstappen Leclerc Perez Sainz Russell Norris Ocon Stroll Ricciardo Vettel Tsunoda Zhou Albon Gasly Bottas Schumacher Magnussen

OUT: Hamilton, Latifi, Alonso