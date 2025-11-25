L’Aston Martin si appresta a dire addio a Andy Cowell: la scuderia punta sull’ex team principal della Red Bull.

Andy Cowell sembra essere stato messo sull’uscio della porta di casa Aston Martin. Secondo fonti di FormulaPassion, la dirigenza inglese starebbe già cercando il suo successore, con Andreas Seidl in pole ma anche Christian Horner, appena uscito dalla Red Bull, tra i candidati. La decisione é maturata dopo una stagione deludente per il team di Lawrence Stroll, che guarda al 2026 con la speranza di rilancio grazie a Adrian Newey e la nuova power unit Honda.

Crisi in casa Aston Martin: Horner pronto a rilasciare il team inglese

L’Aston Martin sembra pronta a un cambio radicale ai vertici. Secondo FormulaPassion, il team principal e CEO Andy Cowell potrebbe essere licenziato a stretto giro. Secondo RacingNews365, il Gran Premio di Las Vegas potrebbe essere stato tra gli ultimi vissuti da Cowell nella sua attuale carica. La stagione è stata amara per il team: la monoposto non è mai davvero decollata e i risultati non hanno mai soddisfatto le aspettative.

Allo stesso tempo, emergono candidature importanti per sostituirlo. In prima fila c’è Andreas Seidl, già manager con esperienza in McLaren e Sauber, indicato come favorito per prendere le redini della squadra. Ma Seidl non è l’unico nome sul tavolo. Stando alle indiscrezioni, anche Christian Horner potrebbe essere in corsa per il ruolo. L’ex team principal della Red Bull, licenziato pochi mesi fa, potrebbe tornare in F1 con un ruolo da protagonista. Secondo la BBC, Horner non solo punterebbe a essere team principal, ma anche azionista di minoranza.

L’idea di Horner in Aston Martin ha un suo fascino: al team britannico ritroverebbe un suo vecchio amico, Adrian Newey, storico progettista che ha firmato con il team di Silverstone. Inoltre, alcune fonti parlano di una disponibilità di Stroll a concedere quote azionarie, un segnale di apertura non da poco.

Secondo alcuni rumors, un possibile ingresso di Horner potrebbe escludere in modo definitivo il possibile approdo di Verstappen in Aston Martin. I due hanno avuto dei contrasti ai tempi della Red Bull e quindi con Christian nel team inglese sarebbe difficile vedere Max fare una scelta di questo tipo.

In ogni caso, se Cowell dovesse davvero lasciare, sarebbe il segnale di una svolta profonda per il team britannico. Un cambio di guida potrebbe segnare l’avvio di una nuova era, con Newey al centro del progetto 2026 e Horner pronto a scrivere un capitolo inedito. L’Aston Martin ha l’occasione di trasformare la crisi in opportunità: la scelta del prossimo leader sarà cruciale.