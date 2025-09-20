F1 Baku, pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse: 7° e 9° le Mclaren, male le Ferrari
Succede di tutto nelle qualifiche di Baku. Pole di Verstappen in un sabato da 6 bandiere rosse. Male le McLaren e le Ferrari.
Pomeriggio da record per quanto riguarda la Formula 1 di tappa a Baku. Due ore di qualifica, causate dal record di bandiere rosse in una qualifica di F1 (superate le cinque di Imola 2022 e Brasile 2024).
Max Verstappen ottiene la pole, ‘rovinando’ la festa di Carlos Sainz (2°), arrivato a un passo dalla possibilità di partire primo e riportare davanti a tutti una Williams dopo 11 anni. Terzo posto per Liam Lawson.
Qualifiche Baku, Verstappen davanti a tutti: niente da fare per Mclaren e Ferrari
La qualifica delle Ferrari era già finita precedentemente, quando Lewis Hamilton era uscito in Q2 e Leclerc agli albori del Q3 andando a muro. Male anche le McLaren, con Piastri a muro a metà Q3 e Norris che è riuscito a concludere un giro solo al 7° posto.
Il protagonista numero 1 è dunque Max Verstappen, ma le grandi sorprese sono Carlos Sainz e Liam Lawson, che occupano prima e seconda fila. Bene anche Antonelli (4°), davanti a Russell (5°).
GRIGLIA DI PARTENZA
- Verstappen
- Sainz
- Lawson
- Antonelli
- Russell
- Tsunoda
- Norris
- Hadjar
- Piastri
- Leclerc
- Alonso
- Hamilton
- Bortoleto
- Stroll
- Bearman
- Colapinto
- Hulkenberg
- Ocon
- Gasly
- Albon