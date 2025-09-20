Succede di tutto nelle qualifiche di Baku. Pole di Verstappen in un sabato da 6 bandiere rosse. Male le McLaren e le Ferrari.

Pomeriggio da record per quanto riguarda la Formula 1 di tappa a Baku. Due ore di qualifica, causate dal record di bandiere rosse in una qualifica di F1 (superate le cinque di Imola 2022 e Brasile 2024).

Max Verstappen ottiene la pole, ‘rovinando’ la festa di Carlos Sainz (2°), arrivato a un passo dalla possibilità di partire primo e riportare davanti a tutti una Williams dopo 11 anni. Terzo posto per Liam Lawson.

Qualifiche Baku, Verstappen davanti a tutti: niente da fare per Mclaren e Ferrari

La qualifica delle Ferrari era già finita precedentemente, quando Lewis Hamilton era uscito in Q2 e Leclerc agli albori del Q3 andando a muro. Male anche le McLaren, con Piastri a muro a metà Q3 e Norris che è riuscito a concludere un giro solo al 7° posto.

Il protagonista numero 1 è dunque Max Verstappen, ma le grandi sorprese sono Carlos Sainz e Liam Lawson, che occupano prima e seconda fila. Bene anche Antonelli (4°), davanti a Russell (5°).

GRIGLIA DI PARTENZA