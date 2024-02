F1, Alonso sul Gp del Bahrain: “Pista unica, presto deciderò se continuare”

Fernando Alonso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del via del weekend del Bahrain, che apre la stagione 2024 del Mondiale di Formula 1: “Per me è cambiato molto ma ricordo bene la prima gara qui, venti anni fa. Il 2005 e 2006 furono positive. Credo che la pista sia unica, e abbia mantenuto il suo carattere. Esigente per gomme e freni, con le temperature più agevoli ora che si corre di sera“. Il pilota dell’Aston Martin ha poi proseguito: “Aspettiamo un paio di gare. Il Bahrain ha caratteristiche specifiche. Dovremo fare almeno altre tre gare per capire le reali prestazioni di tutti. Le cose per noi sono andate come aspettavamo, pensiamo di aver fatto un passo avanti“. Sul suo futuro il 42enne spagnolo ha concluso: “Dovrò decidere entro qualche gara se continuare a correre. Ora mi sento alla grande, ma so che il calendario è impegnativo, e poi nel 2026 ci sarà un regolamento nuovo che magari mi potrà tentare oppure no. Vedremo tra qualche gara“.