Alonso spiazza tutti: l’annuncio del pilota gela i tifosi della Formula 1

Fernando Alonso sorprende tutti con il suo annuncio: il campione spagnolo ha le idee chiare per il futuro.

Fernando Alonso guarda al 2026 con uno sguardo diverso dal solito. Non è solo una stagione che verrà, ma un passaggio che potrebbe pesare più di altri nella sua carriera in Formula 1. Il pilota non ha fatto mistero del fatto che l’idea di fermarsi sia sul tavolo. Molto, se non tutto, dipenderà da come nascerà la prossima Aston Martin, il progetto firmato da Adrian Newey su cui il team sta puntando forte.

Parlando del 2026, lo spagnolo ha spiegato che, se la macchina dovesse dimostrarsi all’altezza, potrebbe essere il momento giusto per voltare pagina. Non una scelta dettata dalla stanchezza, ma dal desiderio di chiudere la carriera sentendosi ancora competitivo, senza restare in pista più del necessario e senza perdere quel ruolo da protagonista che ha sempre difeso.Il 2026 potrebbe essere l’ultima chance per un altro grande capitolo nella storia di Alonso nel gran premio automobilistico mondiale.

Alonso ha deciso: l’annuncio del campione spagnolo

Fernando Alonso ha rilanciato l’attenzione sul suo futuro in Formula 1, ponendo il 2026 come un possibile capolinea per la sua carriera trentennale nel motorsport. Secondo il due volte iridato, molto dipenderà da come si presenterà la nuova Aston Martin.

Alonso ai microfoni di DAZN ha dichiarato: “Al 2026 chiederei se sarà il mio ultimo anno. Non ho pensato che a Melbourne sarà il mio 25esimo anniversario. Forse Abu Dhabi il prossimo anno sarà più speciale”.

Alonso ha poi aggiunto: “Abbiamo l’ambizione e le risorse per un progresso reale. Abbiamo del lavoro da fare, ma le regole ce lo consentono. Ho visto molti cambiamenti nella mia carriera, ma questi sono i più significativi. Ci motiva sapere che Adrian sta dando forma al progetto dal basso. Ci dà nuove idee, modi di affrontare le cose e di sentirci più ambiziosi”.