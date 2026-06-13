Weekend di fuoco nella AFLE, il calendario: Vienna Vikings per l’imbattibilità, Firenze per vincere

Il Football Americano – League Europe è pronto a riservare grandi emozioni anche questo fine settimane: Firenze deve sbloccarsi

Quarta giornata di regular season per la American Football League Europe, la lega professionistica che sta conquistando il continente con otto squadre da sette nazioni diverse nel Vecchio Continente.

Il weekend si apre sabato alle 18:00 con due sfide simultanee che promettono spettacolo. Allo Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg, il Rhein Fire (quarto in classifica, 1-1) ospita i Paris Lights (quinti, 1-1) nel derby delle squadre a quota una vittoria.

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Stesso orario per il big match al Wiener-Sport-Club-Stadion di Vienna, dove i Vienna Vikings (1°, 3-0, imbattuti) ricevono gli Alpine Rams (6°, 1-1): i padroni di casa, autori di 115 punti segnati in tre partite, cercheranno di mantenere il comando della classifica.

Firenze vuole il riscatto: può essere il weekend buono, il calendario

Domenica si vola a Londra: al Rosslyn Park Stadium (14:00) va in scena lo scontro al basso classifica tra London Warriors (ottavo, 0-3) e Firenze Red Lions (settima, 0-2), entrambe a caccia della prima vittoria stagionale.

Gli inglesi finora hanno disputato diversi incontri in casa, non riuscendo ancora a trovare il bandolo della matassa. I toscani, invece, hanno bisogno di risposte e di spezzare subito la striscia negativa: può essere la volta buona per farlo.

Chiude il weekend il match più equilibrato alla Tarczyński Arena di Wroclaw (16:10): i Berlin Thunder (terzi, 2-1) sfidano i Panthers Wrocław (2°, 2-1) in un duello che vale il secondo posto in graduatoria e può dare ambizioni superiori da qui alla fine della stagione. Di sicuro, ci si può ancora aspettare praticamente di tutto.