Super Bowl LX: sarà Seahawks-Patriots, rivincita storica a Santa Clara

Seattle supera i Rams nella finale NFC, New England piega Denver sotto la neve nell’AFC: l’8 febbraio l’atto finale della NFL riporta in scena una delle rivalità più iconiche dell’ultimo decennio.

Seattle vola al Super Bowl dopo la battaglia con i Rams

Saranno Seattle Seahawks e New England Patriots a contendersi il Super Bowl LX, in programma l’8 febbraio a Santa Clara, al Levi’s Stadium, casa dei San Francisco 49ers. La squadra della NFC arriva all’ultimo atto dopo una vittoria sofferta e spettacolare per 31-27 contro i Los Angeles Rams nella finale di conference giocata davanti al proprio pubblico.

I Seahawks costruiscono il successo grazie a un attacco efficace e a una gestione lucida dei momenti chiave, resistendo al tentativo di rimonta dei Rams nel finale. Una prova di maturità che riporta Seattle al Super Bowl per la quarta volta nella propria storia.

Patriots cinici sotto la neve: Broncos battuti 10-7

Più tattica e difensiva la finale della AFC, disputata in condizioni proibitive. Sotto una fitta nevicata, i New England Patriots superano i Denver Broncos per 10-7, dimostrando ancora una volta la loro capacità di adattarsi a qualsiasi contesto.

Una gara povera di punti ma ricca di tensione, decisa da episodi e da una difesa solida, che consente a New England di strappare il biglietto per il Super Bowl e di confermare la propria tradizione vincente nelle partite che contano davvero.

New England da record, Seattle cerca la rivincita

Per i Patriots si tratta della 12ª partecipazione al Super Bowl, record assoluto nella storia della NFL. È anche la prima finale dal 2019, quando Tom Brady guidò la franchigia al suo sesto titolo prima dell’addio.

Seattle, invece, torna a giocarsi l’anello dopo diversi anni con un conto ancora aperto proprio contro New England: i Seahawks hanno vinto il Super Bowl nel 2014, ma un anno dopo videro sfumare il back-to-back proprio contro i Patriots, in una delle finali più iconiche di sempre.

Santa Clara pronta allo spettacolo

Il Super Bowl LX si giocherà in California, in uno stadio simbolo della NFL moderna. Da una parte l’esperienza e la tradizione dei Patriots, dall’altra il desiderio di rivincita dei Seahawks: ingredienti perfetti per una finale che promette spettacolo, storia e tensione fino all’ultimo possesso.