NFL, Dazn presenta puntata speciale di “The American Way – From Los Angeles”

by Andrea Bellini

Logo Nfl

Da quest’oggi, mercoledì 16 marzo, è disponibile su Dazn la puntata speciale “The American Way – From Los Angeles”, puntata che chiude la miniserie condotta e curata da Francesco Costa con cui il giornalista e saggista racconta gli Stati Uniti tramite le storie e le curiosità che arrivano dal mondo della NFL. Il film, che era stato presentato a Milano il 14 marzo, racconta i retroscena sul Superbowl LVI, sottolineando come questo evento si sia legato con “la città degli angeli”, tra i vicoli e i quartieri, senza dimenticare Hollywood.

“Los Angeles non è solo una delle città più speciali al mondo: è anche un luogo dal fascino un po’ impenetrabile, non impressiona già dal primo impatto. Per questo con The American Way abbiamo voluto usare lo sport – e il football americano in particolare – come chiave per indagare Los Angeles, le sue persone, la sua cultura e la sua storia, allo scopo di farne venire fuori l’identità più autentica e profonda. È stata una grande intuizione di DAZN e sono entusiasta e grato di aver potuto lavorare a un progetto così originale e ambizioso”, spiega Francesco Costa, che ha arricchito il reportage con diverse interviste, tra cui quella a Maximilian Pircher, l’unico giocatore italiano che milita in NFL, parte della linea offensiva dei Los Angeles Rams finalisti, nonché campioni, di questo Superbowl LVI.