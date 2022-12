NFL 2022/2023, week 14: Mayfield fa l’impresa, incredibile vittoria dei Rams sui Raiders

di Alessio Vinciguerra 6

Nessuno, probabilmente neanche Baker Mayfield stesso, si sarebbe aspettato quanto accaduto nel Thursday Night Football che apre Week 14 di NFL 2022/2023. I Rams recuperano uno svantaggio di 3-16 contro i Raiders, lo fanno con un drive vincente da 98 yards conclusosi a dieci secondi dalla fine del match e orchestrato da un quarterback che 48 ore prima non faceva neanche parte del roster.

Ma facciamo un passo indietro. Baker Mayfield, ex prima scelta assoluta dei Cleveland Browns, lunedì viene rilasciato dai Carolina Panthers dopo tredici partite e tante sconfitte. Prestazioni disastrose da parte del prodotto di Oklahoma University ed esperimento fallito. I Rams, che hanno ormai poco da chiedere a questa stagione e sono con entrambi i QB Stafford e Wolford in infermeria, decidono di provarci e firmano Mayfield, buttandolo subito nella mischia.

E a dirla tutta, per quasi la totalità della partita questa si è sviluppata come da pronostico. Raiders in controllo, pur con un Davante Adams poco cercato rispetto al solito, ma trascinati dal solito encomiabile Josh Jacobs e dai calci di Carlson. Vantaggio di 16-3. Poi cambia tutto. I Rams iniziano l’ultimo quarto rifacendosi sotto con un bel drive da 75 yards, chiuso dal touchdown del running back Akers. Carr non riesce a rispondere e Las Vegas è costretta al punt e a ridare l’ovale ai padroni di casa. Ci sono circa tre minuti sul cronometro e l’intero campo del SoFi Stadium da percorrere. I Raiders si danno la zappa sui piedi con due penalità pesantissime e Mayfield con cinque lanci consecutivi riusciti finisce per trovare anche Van Jefferson in end-zone per il 17-16 finale.

Da un lato un’impresa a cui anche i diretti interessati stentano a credere, dall’altro una sconfitta disastrosa per i Raiders. Per come è arrivata, prima di tutto, ma soprattutto perché complica in maniera probabilmente irreversibile il cammino verso un posto ai playoffs.