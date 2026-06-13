Campionati Italiani U17, semifinali da rivivere su Sportface TV: i verdetti delle sessioni 3A e 3B - Sportface.it

Campionati Italiani U17, semifinali da rivivere su Sportface TV: i verdetti delle sessioni 3A e 3B

Le fasi finali dei Campionati Italiani U17 maschili 2026 hanno oggi visto gli atleti sfidarsi nelle semifinali. Due blocchi intensi, ricchi di incontri combattuti e verdetti pesanti verso le finali, hanno definito il quadro dei giovani sugli ancora in corsa per il titolo italiano. Una giornata all’insegna del grande pugilato da rivivere su Sportface TV, con il meglio del talento giovanile azzurro sul ring.

Sessione 3A: finalisti in serie, tutto da rivivere su Sportface TV

La Sessione 3A ha aperto il programma con tredici incontri. Nei 46 kg avanzano Luigi Nalli e Omar Badaoui, mentre nei 50 kg passano Mihai Voicu e Nicolò Salis, entrambi vittoriosi ai punti con verdetto netto. Nei 54 kg sorridono Billal Belmokthar e Alessandro Falcone, mentre nei 60 kg conquistano il pass Lorenzo De Luca e Francesco Natoli.

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Grande attenzione ai 66 kg, con Raul Barone vincente per RSC al primo round e Luigi Lettieri avanti dopo un match tirato. Nei 75 kg si qualificano Sebastian Barabasz e Logan Belushi, mentre negli 89+ kg passa Achille Vinciati. Una sessione lunga, intensa e piena di spunti, da rivivere grazie al Live Replay su Sportface TV.

Sessione 3B: altri verdetti verso le finali

Nella sessione successiva, indicata ufficialmente come Session 4B, arrivano altri tredici verdetti. Nei 48 kg avanzano Mattia Fortunato e Lorenzo Genna, mentre nei 53 kg passano Dennis Lebedenko e Arturo Maltoni. Nei 57 kg conquistano la finale Nicolas Dichiara e Mario Reale, con Valentino Risoluti e Olasubomi Afuye promossi nei 63 kg.

Nei 70 kg sorridono Niccolò Battaglia e Francesco Crispino; negli 80 kg passano Claudio Loruss e Dario Angilletti. Chiude il quadro degli 80+ kg Cristian Arena. Anche questi incontri si potranno rivivere su Sportface TV grazie al Live Replay.