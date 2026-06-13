Milano vede lo scudetto: Venezia travolta anche in gara 2

Milano domina anche gara 2 della finale scudetto e batte Venezia per 92-79, portandosi sul 2-0 nella serie. La squadra di Peppe Poeta conferma la superiorità già mostrata nel primo appuntamento e ora si presenterà al Taliercio con la possibilità di avvicinarsi in modo pesantissimo al titolo. Per la Reyer, invece, la situazione si complica: gara 3 diventa già una sfida da dentro o fuori.

Primo tempo da padrona: Brooks e LeDay accendono Milano

L’avvio dell’Olimpia è feroce. Dopo i primi punti di Cole, Milano prende subito ritmo con Shields e piazza un parziale importante, salendo rapidamente sul 13-2 grazie a una difesa aggressiva e a grande precisione offensiva.

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Venezia prova a rientrare, ma LeDay colpisce dall’arco e permette ai padroni di casa di chiudere il primo quarto avanti 31-22. Nel secondo periodo Valentine prova a tenere viva la Reyer con tre triple, ma Milano risponde con Diop, LeDay e soprattutto Brooks, che firma due triple e i liberi sulla sirena: all’intervallo è 62-39.

Venezia reagisce, ma Milano controlla fino al 92-79

Nella ripresa Milano tocca anche il +27, poi rallenta leggermente e permette a Venezia di ridurre il divario. La Reyer torna sotto i venti punti e nell’ultimo quarto prova davvero a riaprire la partita, spingendosi fino a -10.

A spegnere la rimonta, però, arriva una tripla pesante di Ricci. I migliori sono Armoni Brooks, autore di 19 punti, e Zach LeDay, a quota 18. A Venezia non bastano i 19 punti di Kyle Wiltjer: Milano vince ancora e vede il tricolore.