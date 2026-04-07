Ginnastica acrobatica, World Cup in Belgio: il trio femminile azzurro a Puurs-Sint-Amands dal 9 al 12 aprile

Dopo il grande exploit alla Dinamic International Acro Cup di Valencia, Machieraldo, Scarabottolo e Lisco tornano in gara nella seconda tappa del circuito mondiale. Obiettivo: il podio inedito sfiorato in Portogallo, sulla strada verso i Mondiali di Pesaro

L’Acrobatica azzurra non si ferma. Dopo l’exploit pasquale alla Dinamic International Acro Cup di Valencia, la Nazionale italiana è già proiettata verso il prossimo appuntamento internazionale. Dal 9 al 12 aprile, Marco Palella guiderà una nuova delegazione a Puurs-Sint-Amands, in Belgio, per la seconda tappa del Circuito di World Cup targato World Gymnastics.

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Le convocate: Machieraldo, Scarabottolo e Lisco

La DTN Erica Loiacono ha convocato il trio femminile composto da Elisa Machieraldo, Alessandra Scarabottolo e Gaia We Lisco, già protagoniste in Portogallo dove avevano fornito indicazioni incoraggianti in vista della stagione. A bordo pedana ci sarà la tecnica Monica Casagrande, mentre dietro al tavolo dei giudici siederà Amina Tommasi.

Il podio inedito da conquistare

Per il gruppo femminile FGI c’è un obiettivo dichiarato: entrare nella storia con il primo podio di sempre in Coppa del Mondo. In Portogallo lo avevano sfiorato, a Puurs-Sint-Amands l’occasione si ripresenta. Una motivazione in più per un trio che ha già dimostrato di poter competere ai vertici del circuito mondiale.

La Road to Pesaro 2026

La tappa belga si inserisce in un percorso più ampio che toccherà anche Burgas in Bulgaria, Baku in Azerbaijan e Rzeszow in Polonia, tutti appuntamenti funzionali alla preparazione dei Campionati del Mondo di Pesaro 2026, in programma dal 17 al 28 settembre sia con le categorie junior che senior.