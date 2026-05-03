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Federazioni

Campionati italiani Master di Riccione: gli highlights della giornata di oggi

Antonio Lauro
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Spada riccione
Campionati italiani master - Assalto - sportface.it
Spada riccione

Campionati italiani master – Assalto – sportface.it

Guarda qui i replay

Per rivivere i replay di oggi del Master  le fasi finali delle competizioni e gli assalti decisivi sono disponibili integralmente su “Assalto – La TV della Scherma”, la piattaforma gratuita di Sportface dedicata ai grandi eventi della scherma italiana.

QUI TROVI I REPLAY DELLA GIORNATA DI OGGI

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