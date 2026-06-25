Festival Europeo Under 14, Cividale accoglie il futuro della scherma: 72 italiani in pedana

Cividale del Friuli è pronta a ospitare il Festival Europeo Under 14 di scherma, in programma venerd’ 26 e sabato 27 giugno al Palazzetto dello Sport di via Perusini. La manifestazione, giunta alla terza edizione, porterà in Friuli quasi 400 giovani atleti delle categorie GPG, nati nel 2012 e nel 2013. In totale saranno 381 gli schermidori iscritti, provenienti da 24 paesi, con 72 italiani impegnati nelle sei gare: fioretto, spada e sciabola, sia femminili che maschili.

Il team azzurro e il programma della prima giornata

La squadra italiana sarò guidata dal capo delegazione Paolo Menis, consigliere federale FIS. I tecnici designati sono Fabio Zannier per il fioretto, Andrea Curtrupi per la sciabola e Michele Mazzetti per la spada. Per l’Italia ci saranno dodici atleti per arma, tra convocati federali e autorizzati in base ai ranking di categoria.

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La giornata inaugurale di venerdì precede alle 9.30 la spada femminile, alle 11.30 il fioretto maschile e alle 14.00 la sciabola maschile. Tra i convocati figurano, tra gli altri, Emma Ballarin, Vittoria Gervasutti, Davide Rocco Iaquinta, Jacopo Belfiore, Vittoria Maria Parma, Rahel Valerio, Davide Teti, Luca Viale, Alea Mileo, Giulia Massobrio, Emanuele Cuculi e Tommaso Valente.

Sabato le altre gare e finali in streaming

Sabato il programma proseguirà con la spada maschile alle 9.30, il fioretto femminile alle 11.30 e la sciabola femminile alle 14.30. L’evento è promosso dalla Confederazione Europea di Scherma con Federazione Italiana Scherma e Comitato Regionale FIS Friuli Venezia Giulia, mentre l’organizzazione locale è affidata all’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi.

Non solo pedane: venerdì alle 18.30 è prevista anche la sfilata inaugurale nel centro storico con tutte le delegazioni.