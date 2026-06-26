Sport in tv oggi 26 giugno: F1 in Austria, MotoGP ad Assen e Norvegia-Francia con Sportface su Prime Video e Samsung TV

Venerdì ricchissimo tra motori, tennis, nuoto, volley e Mondiali. In primo piano le prove libere del GP d’Austria di F1, il programma del GP d’Olanda di MotoGP, il Settecolli, le semifinali dei tornei ATP e WTA e la sfida Norvegia-Francia su Rai 1. Spazio anche al palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Venerdì 26 giugno propone una giornata molto densa per gli appassionati di sport in tv. I motori aprono il programma fin dal mattino con Moto3, Moto2 e MotoGP impegnate ad Assen per il GP d’Olanda, mentre nel pomeriggio si accendono i riflettori anche sulla Formula 1 con le prime due sessioni di prove libere del GP d’Austria.

Ampio spazio anche al tennis, con le semifinali dei tornei di Eastbourne, Bad Homburg e Maiorca, oltre al sorteggio dei tabelloni di Wimbledon. In programma pure il Settecolli di nuoto, il Grand Prix di judo a Qingdao, gli Europei di BMX, il Travelers Championship di golf, il Meeting di Zagabria di atletica, la Nations League di volley con Italia-Brasile e la finale playoff di pallanuoto tra Pro Recco e AN Brescia. In serata spazio ai Mondiali 2026 con Norvegia-Francia su Rai 1 e Senegal-Iraq su DAZN, poi nella notte le altre sfide della fase a gironi. Non sono previsti appuntamenti sui canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV, mentre resta il palinsesto quotidiano di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

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Sport in tv oggi, venerdì 26 giugno: il calendario completo

09.00 Moto3, GP Olanda 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su Sky Go e NOW.

09.00 Nuoto, Settecolli 2026: prima giornata, sessione mattutina – Diretta streaming sul canale YouTube FIN.

09.50 Moto2, GP Olanda 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su Sky Go e NOW.

10.45 MotoGP, GP Olanda 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su Sky Go e NOW.

11.00 Tennis, Wimbledon 2026: sorteggio tabellone uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming. Radio Wimbledon commenterà il sorteggio in diretta.

11.00 Judo, Grand Prix Qingdao 2026: prima giornata, Final Block – Diretta streaming su Judo TV.

11.30 BMX, Europei 2026: prima giornata, qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, WTA Eastbourne 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

13.00 Tennis, WTA Bad Homburg 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 251, SuperTennis HD; in streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

13.15 Moto3, GP Olanda 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su Sky Go e NOW.

13.30 F1, GP Austria 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su Sky Go e NOW.

14.05 Moto2, GP Olanda 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su Sky Go e NOW.

14.15 Golf, Travelers Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

15.00 MotoGP, GP Olanda 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su Sky Go e NOW.

15.00 Atletica, Meeting Zagabria 2026 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle ore 18.00; in streaming su Sky Go e NOW.

15.00 Tennis, ATP Maiorca 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

15.30 Tennis, ATP Eastbourne 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

17.00 BMX, Europei 2026: prima giornata, fasi finali – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 F1, GP Austria 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su Sky Go e NOW.

18.30 Nuoto, Settecolli 2026: prima giornata, sessione serale – Diretta tv dalle ore 19.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.00 Volley, Nations League 2026: Italia-Brasile – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

21.00 Pallanuoto, finale playoff Serie A 2026: Pro Recco-AN Brescia, gara-2 – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Mondiali 2026: Norvegia-Francia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay e DAZN.

21.00 Calcio, Mondiali 2026: Senegal-Iraq – Diretta streaming su DAZN.

Sabato 27 giugno, ore 02.00 Calcio, Mondiali 2026: Capo Verde-Arabia Saudita – Diretta streaming su DAZN.

Sabato 27 giugno, ore 02.00 Calcio, Mondiali 2026: Uruguay-Spagna – Diretta streaming su DAZN.

Sabato 27 giugno, ore 05.00 Calcio, Mondiali 2026: Egitto-Iran – Diretta streaming su DAZN.

Sabato 27 giugno, ore 05.00 Calcio, Mondiali 2026: Nuova Zelanda-Belgio – Diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di venerdì 26 giugno

00.14 Old But Gold – Episodio 3

00.37 Old But Gold – Episodio 4

01.02 Jimmy Grimble

02.58 Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

04.32 Touchback – Il riscatto

06.51 Dear Cochise

08.19 INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

08.44 INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione

08.54 INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo Forme e Freestyle

09.01 Old But Gold – Episodio 4

09.26 Old But Gold – Episodio 2

09.46 Old But Gold – Episodio 1

10.10 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

10.46 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

10.56 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

11.06 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

11.24 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

11.47 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

12.03 Campionato Italiano di Tiro a Volo – Para Trap – Pescara 2026

13.17 INSIDE – Ministro Andrea Abodi | Lo sport come strumento di crescita e inclusione

13.23 INSIDE – Ludovico Iurlaro | Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni

13.30 King Carl – Howe meets Lewis

13.39 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Femminile – Almaty 2026

14.39 Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

14.53 Farfalle – New Generation

15.27 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Maschile – Almaty 2026

16.21 Scienza Dello Sport – Episodio 1

16.35 Scienza Dello Sport – Episodio 2

16.58 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

17.20 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Maschile – Tangeri 2026

18.16 Tiro a Volo – Villaggio Esercito – FITAV per i 165 anni Esercito Italiano – L’Aquila

18.30 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19.33 Casa Italia Milano Cortina 2026

19.49 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Mixed – Almaty 2026

20.38 Battiti Olimpici – Episodio 1

20.52 Battiti Olimpici – Episodio 2

21.06 Titolo Italiano Superleggeri 2025 – Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli

23.53 INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi