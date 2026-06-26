Vela, ILCA: l2 podi per l’Italia con Borio e Benini

La Kieler Woche 2026 si chiude ufficialmente con un bottino di 2 podi per l’Italia, protagonista nelle acque tedesche della baia di Kiel durante il 4° appuntamento del circuito Sailing Grand Slam.

Successo per Attilio Borio nell’ILCA 7 maschile

Attilio Borio ha conquistato la vittoria nel singolo maschile ILCA 7 al termine di una settimana complessa, caratterizzata da vento leggero che ha permesso lo svolgimento di sole 5 regate complessive.

Il velista azzurro ha preceduto di 4 punti il francese Lorenzo Mayer e il danese John Frederik Wolff, dimostrando sempre grande regolarità ed un’ottima gestione.

Nella stessa classe olimpica, l’Italia porta un 2° atleta nella top 10 grazie alla prestazione di Kenje Sem Werpers, 10° in classifica generale ed anche vincitore assoluto di una regata nella flotta blu, mentre Cesare Barabino conclude la manifestazione in 13ª posizione. Ottimi risultati per i nostri conlori nonostante la flotta totale limitata a 55 partecipanti.

Podio per Chiara Benini Floriani e risultati delle altre classi

Segnali positivi arrivano anche dal singolo femminile ILCA 6 per merito di Chiara Benini Floriani, capace di centrare il 3° posto finale.

La 25enne gardesana, 5ª alle Olimpiadi di Parigi 2024, ritrova il podio dopo una 1ª fase di stagione non proprio brillante, inserendosi alle spalle delle danesi Helena Wolff e Anna Munch.

Nella stessa flotta, Matilda Talluri chiude in 8ª posizione, seguita dall’11° posto della nostra giovanissima Ginevra Caracciolo.

Per quanto riguarda le altre discipline olimpiche inserite nel programma della Kieler Woche, la squadra italiana non brilla in nessuna disciplina. Nel Nacra 17, vinto dai britannici Gimson e Burnet, si registra l’assenza totale di equipaggi italiani. Nel 470 misto si assiste a un dominio della Germania con 3 equipaggi sul podio guidati da Diesch e Markfort, mentre nel doppio maschile 49er Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni terminano appena fuori dai primi 10 e dalla Medal Series. Stesso verdetto nel 49erFX femminile, dove Sofia Giunchiglia e Giulia Schio mancano l’accesso alle regate finali per pochissime posizioni.

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