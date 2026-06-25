Fabbri torna oltre i 22 metri: 22,21 a Zagabria e segnali di crescita

Leonardo Fabbri continua a crescere e manda un altro segnale importante dalla pedana di Zagabria. Nel meeting Gold del Continental Tour, il campione europeo e bronzo mondiale del getto del peso ha lanciato a 22,21, firmando il suo miglior risultato in questa parte di stagione. Una misura arrivata al terzo turno, dopo un già ottimo 22,17 nel secondo lancio, che conferma la ritrovata continuità dell’azzurro oltre la barriera dei 22 metri.

Due lanci sopra i 22 metri e secondo posto

La gara di Fabbri è stata solida fin dall’inizio. Dopo il 20,60 in apertura, l’azzurro è salito subito a 22,17, prima di migliorarsi ulteriormente con il 22,21 del terzo tentativo. Poi un nullo al quarto lancio e una chiusura comunque consistente con 21,79 e 21,74.

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Il fiorentino dell’Aeronautica ha così migliorare il 22,14 ottenuto al Golden Gala di Roma e poi replicato in Valsugana. A Zagabria, però, il successo è andato al giamaicano Rajindra Campbell, bronzo olimpico a Parigi, capace di vincere con 22,44, nuovo record nazionale.

Walsh terzo, Ponzio sopra i 21 metri

Alle spalle di Campbell e Fabbri, il terzo posto è andato al neozelandese Tom Walsh con 21,42, stessa misura dello statunitense Roger Steen. Quinto il messicano Uziel Munoz, argento mondiale, con 21,13, mentre Nick Ponzio ha chiuso sesto con 21,02.

Per Fabbri resta una serata positiva: nelle ultime uscite aveva lanciato 21,91 a Ostrava e 21,66 nella Finale Oro dei Societari a Rieti, mentre il suo miglior risultato stagionale resta il 22,50 a Stellenbosch,