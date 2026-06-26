F1, Gp Austria: Ferrari con la nuova PU, orari e dove vederlo

Oggi, venerdì 26 giugno, inizia il fine settimana del Gran Premio d’Austria, 8° appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sul circuito di Spielberg.

Ferrari cerca la conferma a Spielberg contro Mercedes

Ferrari, speranze di vittoria anche in Austria? Il fine settimana sul tracciato austriaco si presenta molto duro per i piloti e per la gestione meccanica ed elettrica delle monoposto. Le temperature elevate previste nelle prossime ore condizioneranno la messa a punto delle vetture su una pista classica di tipo Stop&Go.

Il circuito della RB si caratterizza per brusche frenate e repentine accelerazioni in uscita dalle curve, dove la trazione e la tenuta dei freni risulteranno decisive per la prestazione cronometrica. La Ferrari arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo il successo ottenuto da Lewis Hamilton a Barcellona, arrivato grazie ai recenti aggiornamenti tecnici.

Per il round di Spielberg la scuderia di Maranello ha deciso di sfruttare il 1° gettone del sistema ADUO, introducendo una nuova unità motrice evoluta per aumentare la potenza complessiva. Questa mossa servirà ad avvicinarsi a Mercedes (che vanta un vantaggio di Cavalli stimato in oltre 30) e a confermare i progressi visti in Spagna.

I piani dei costruttori e la scelta strategica di Honda

Il regolamento vigente permette ai motoristi in difficoltà rispetto al punto di riferimento Red Bull di aggiornare le proprie Power Unit durante il campionato.

Audi e Ferrari, avendo uno svantaggio superiore al 4%, hanno a disposizione 2 gettoni di sviluppo. La casa tedesca ha già introdotto la 1ª evoluzione in Spagna, mentre il Cavallino risponde in Austria.

Al contrario, Honda ha preferito una pianificazione diversa per equipaggiare la Aston Martin. Il costruttore giapponese non porterà modifiche immediate, ma concentrerà tutti gli sforzi su un unico e consistente pacchetto di aggiornamento previsto per la pausa estiva.

F1 orari in tv e dove vederla

Tutte le sessioni F1 saranno in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), SkyGo e NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8.

enerdì 26 giugno Prove Libere 1 13.30-14.30 Venerdì 26 giugno Prove Libere 2 17.00-18.00 Sabato 27 giugno Prove Libere 3 12.30 Sabato 27 giugno Qualifiche 16.00 Domenica 28 giugno Gara 15.00

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