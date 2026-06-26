Ciclismo, Campionati italiani Donne Elite: domenica 28 giugno a Pordenone, gli orari

Ciclismo, Campionati Italiani Donne Elite a Pordenone: domenica 28 giugno dalle 13.00 scatta la sfida tricolore, spettacolo dal vivo lungo le strade friulane.

Il percorso di 120 chilometri tra sport e territorio

Tutto è pronto a Pordenone per il Campionato Italiano di ciclismo su strada Donne Elite e Under 23, in programma domenica 28 giugno. Le migliori atlete del panorama nazionale si sfidano lungo un percorso di 120 chilometri che assegna l‘ambita maglia tricolore.

La gara, organizzata dalla Libertas Ceresetto con il sostegno della Federazione Ciclistica Italiana e del Comune di Pordenone, scatta alle ore 13.00.

Il tracciato unisce rampe impegnative alla valorizzazione di un’area ricca di bellezze naturali e storiche.

Pordenone, designata Capitale Italiana della Cultura 2027, rappresenta il cuore pulsante dell’evento ospitando sia la partenza sia l’arrivo. Da qui le cicliste attraversano centri storici di grande fascino come Sacile, definita il Giardino della Serenissima per i suoi canali legati al fiume Livenza. Il percorso tocca poi i caratteristici Magredi del Cellina, una steppa friulana ad alta biodiversità, e le acque cristalline della risorgiva carsica del Gorgazzo. Un ruolo chiave spetta anche all’area umida del Palù di Livenza, sito palafitticolo patrimonio UNESCO.

A metà tappa le atlete dovranno affrontare 3 passaggi decisivi nei pressi del suggestivo Castello di Caneva, la secolare fortezza medievale che domina la pianura, prima di fare rientro verso il traguardo finale.

Il programma ufficiale della giornata e gli orari della sfida tricolore

La giornata di domenica comincia presto con gli adempimenti tecnici che precedono il via ufficiale. Le operazioni di verifica delle licenze si svolgono dalle 9.00 alle 10.00, seguite dalla riunione tecnica delle 10.30 e dal briefing sulla sicurezza programmato per le 11.00.

La partenza è fissata alle 13.00 con il via ufficiale della corsa. Gli appassionati possono seguire le fasi decisive della gara lungo le strade o attendere la volata finale a Pordenone, dove l’arrivo delle prime concorrenti è previsto per le 16.00 circa. In ogni caso l’appuntamento sarà trasmesso in tv su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play.

Subito dopo la conclusione della prova si tiene la cerimonia protocollare con la consegna delle maglie di campionessa italiana.

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