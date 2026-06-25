Schwazer rinuncia alle controanalisi: niente esame sulla “terza provetta”

Alex Schwazer rinuncerà alle controanalisi dopo la presunta positività all’EPO notificata nei giorni scorsi dal NADA Germania. Il controllo antidoping era stato effettuato lo scorso 26 aprile durante i Campionati tedeschi di marcia su strada nell’area di Francoforte. La decisione arriva dopo il rifiuti dell’agenzia tedesca di analizzare la cosiddetta “terza provetta”. cioè l’urina residuale consegnata in sede di controllo.

NADA Germania apre alla prova B, ma non alla terza provetta

NADA Germania ha fissato al 6 luglio 2026 alle ore 10.00 l’apertura e l’analisi delle provette B a Colonia. Allo stesso tempo, però, ha comunicato che non procederà all’esame dell’urina residuale del controllo del 26 aprile.

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Secondo l’agenzia, quella verifica non rientrerebbe nelle procedure previste dal Codice e mancherebbe una corretta Chain of Custody secondo WADC, NADC e ISL. Schwazer aveva subordinato le controanalisi proprio all’esame di questa ulteriore provetta.

Sfiducia nei controlli e nuove iniziative legali

A questo punto Alex Schwazer ha deciso di non procedere con le controanalisi, sostenendo di non avere fiducia nei controlli effettuati dalla stessa istituzione già coinvolta, secondo la sua difesa, nelle irregolarità del caso 2016.

L’avvocato Brandstatter ha ribadito fiducia in Schwazer e ha richiesto i Documentation Packahes delle prove A, riservandosi nuove iniziative per tutelare l’atleta. Anche il professore Donati ha compreso la scelta, auspicando che oltre i formalismi venga privilegiata la ricerca della verità.