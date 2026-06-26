Mondiali, bene Olanda e Australia: Giappone contro il Brasile ai 16esimi

I verdetti dei gironi cominciano ad essere definitivi anche grazie alle migliori 3′ in classifica, delineando il tabellone dei 16esimi di finale dei Mondiali, tra clamorose sorprese e accoppiamenti duri.
Impresa Ecuador contro la Germania e il cammino del Gruppo F
L’Ecuador firma l’impresa di giornata battendo 2-1 la Germania e conquistando il pass per la fase successiva come migliore 3a classificata.
I tedeschi passano in vantaggio dopo soli 2 minuti con la rete di Sané, ma Angulo pareggia subito e Plata completa la rimonta definitiva nella ripresa. Nonostante la sconfitta, la Germania chiude al posto numero 1 nel girone E per la differenza reti, davanti alla Costa d’Avorio che supera 2-0 Curacao.
Nel gruppo F, l’Olanda batte 3-1 la Tunisia e blinda il primato assoluto. I gol di Brobbey e van Hecke, uniti a un’autorete di Skhiri, regalano la vetta agli olandesi, attesi adesso dalla sfida contro il Marocco a Monterrey.
Nello stesso raggruppamento, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 nel match di Arlington. Al vantaggio nipponico di Maeda risponde Elanga a pochi minuti di distanza. Entrambe le nazionali avanzano al turno successivo, ma l’urna riserva una brutta sorpresa ai giapponesi, che affronteranno il Brasile nei 16esimi.
I verdetti del Gruppo D e i prossimi incroci del tabellone
Nel gruppo D, l’Australia si assicura la qualificazione matematica grazie al pareggio per 0-0 contro il Paraguay. In una sfida caratterizzata da poche occasioni da gol, i paraguaiani chiudono terzi con 4 punti e una differenza reti di -2. Questa situazione costringe la squadra ad attendere gli altri risultati, anche se il passaggio del turno appare quasi blindato.
Gli Stati Uniti, già certi del posto numero 1, cadono per 3-2 contro una Turchia orgogliosa ma già eliminata prima del fischio d’inizio. La rete decisiva di Ayhan nel finale interrompe la striscia positiva degli americani, che mercoledì affronteranno la Bosnia nei 16esimi di finale. Il quadro generale si completa con i verdetti del girone B, che promuove ufficialmente Svizzera e Canada.
I risultati della notte del 26 giugno
Turchia-Usa 3-2
Paraguay-Australia 0-0
Tunisia-Olanda 1-3
Giappone-Svezia 1-1
Curacao-Costa d’Avorio 0-2
Germania-Ecuador 1-2