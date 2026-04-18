Boxe, Under 19: oggi gare dalle 13:30 su SportfaceTV, gli highlights di ieri

Campionati Italiani Under 19 di Pugilato: spettacolo a Montecatini Terme
L’impianto sportivo Palavinci di Montecatini Terme ospita da oggi la seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico, evento riservato agli atleti e alle atlete appartenenti alla categoria Under 19.
Il programma odierno prevede l’inizio dei primi incontri a partire dalle ore 11:00. L’intera sessione di apertura beneficerà di una copertura mediatica completa in diretta streaming.
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L’evento sarà trasmesso da Italia Boxe TV, canale tematico accessibile attraverso la piattaforma digitale Sportface TV, che consentirà agli spettatori di seguire in tempo reale le performance dei giovani pugili sul ring toscano. Il torneo si concluderà domenica 19 aprile, con diretta dalle 13:30 per gli atti conclusivi.
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Campionati Italiani Under 19 di Pugilato: gli highlights di ieri
Qui trovi il video delle migliori azioni del Ring B della giornata di ieri, venerdì 17 aprile.