Virtus Bologna corsara con Frazier, Holiday piega Mannion a Roma

La terza giornata della Serie A 2026-2027 di Basket mantiene in vetta con 6 punti Napoli, Virtus Bologna e Olimpia Milano dopo le sfide serali.

Burnell, Dowtin e Zampini trascinano Milano, Napoli e Verona

Il turno si apre sabato con i successi di Trento a Udine per 66-74 e di Varese su Trieste per 85-84. Domenica Napoli espugna Cantù per 80-99 grazie ai 18 punti di Dowtin e ai 14 di Brown, mentre Reggio Emilia piega Tortona per 93-86 con 24 punti di Visconti. L’Olimpia Milano travolge Treviso per 106-77 spinta dai 19 punti di Burnell, e coach Peppe Poeta commenta: «Abbiamo avuto l’approccio giusto, con ben 31 assist e una difesa aggressiva».

In serata Verona passa a Scafati per 80-86. I campani partono sul 6-1, chiudono avanti 25-24 il primo quarto e vanno sotto 47-52 all’intervallo. Nella ripresa Moore firma il sorpasso sul 62-61 e Mascolo sigla il 74-70, ma Massinburg pareggia a quota 74. Nel finale il canestro di Tobey e le triple di Loro per il 76-79 e di Zampini per il +8 premiano gli scaligeri, guidati dai 17 punti di Tobey, 14 di Zampini e 13 di Loro, contro i 17 di Onyema e Moore.

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Holiday batte Mannion davanti a Totti, Frazier ribalta Venezia

Al PalaEur davanti a 9312 spettatori, con Francesco Totti in tribuna, la Maxima Roma supera la BC Roma per 96-95. Nei primi due quarti domina Mannion con 24 punti e 10 assist insieme ai 14 punti di Davis e Strautins, ma le triple di Alibegovic tengono a contatto i gialloneri. Nel terzo periodo Holiday ribalta la sfida sul 77-70 a 10 minuti dalla fine, poi Mannion fallisce il tiro finale a 7 secondi dalla sirena, premiando i 20 punti di Holiday e i 18 di Brown e Alibegovic.

Coach Alessandro Magro spiega: «Phil Jackson cosa faceva? Lasciava il tiro decisivo a Jordan, noi con le dovute proporzioni, lo lasciamo a Nico».

Infine la Virtus Bologna, senza Moore, Kokila e Bello, batte Venezia per 86-93. La Reyer conduce per 30 minuti fino al +12 e al 51-45 dell’intervallo con 20 punti di Wiltjer, 18 di Watson e 15 di Bowman, ma nell’ultimo quarto segna appena 14 punti e subisce il sorpasso firmato dai 14 punti di Frazier e dagli 11 di Carr e Klintman.