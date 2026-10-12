Wuhan: Jasmine Paolini batte Sara Bejlek, Elena Rybakina guida il ranking

Buona partenza per Jasmine Paolini nel torneo WTA 1000 di Wuhan, anche se la nuova classifica mondiale segna un calo per l’azzurra.

Jasmine Paolini supera Sara Bejlek all’esordio

Paolini parte bene. Testa di serie numero 15, la toscana batte al debutto la ceca Sara Bejlek per 6-3 6-4 e mercoledì affronterà la vincente tra la ceca Nikola Bartunkova e l’austriaca Lilli Tagger, che oggi non giocano.

L’avvio obbliga subito l’italiana ai vantaggi nel game iniziale, prima di sfruttare i tanti errori della rivale per il 2-0. Due dritti sbagliati la costringono a risalire da 15-40, ma alzando il livello e approfittando della discontinuità dell’avversaria allunga sul 4-0. Qui però ha un passaggio a vuoto: va sotto 0-40, commette doppio fallo sul 30-40 e cede un break. Dopo una lunga lotta sale sul 5-1, subisce un altro controbreak sul 5-3 e chiude 6-3. Il secondo set parte più tranquillo seguendo i servizi per tre game, finché Bejlek usa bene risposte e palle corte portandosi sull’1-3. Paolini reagisce subito in risposta, recupera il break, risale da 15-40 e al terzo tentativo nel settimo gioco va sul 4-3. Un nuovo calo vale il 4-4, ma un dritto vincente in avanzamento porta il 5-4 prima del 6-4.

Ranking WTA: Elena Rybakina prima, Jasmine Paolini scende

Il successo arriva mentre la classifica aggiornata di oggi lunedì 12 ottobre 2026 penalizza le azzurre.

Frenata dai problemi al piede e dalla trasferta asiatica, Jasmine Paolini perde 13 posti e scende al numero 33 con 1528 punti, con i prossimi tornei fondamentali per non perdere ancora punti. Tra le italiane seguono Elisabetta Cocciaretto al posto 65 con 975 punti, Lucrezia Stefanini al 106 con 717, Lisa Pigato al 109 con 706 e Lucia Bronzetti al 135 con 546.

In vetta mondiale resta la kazaka Elena Rybakina con 9696 punti nonostante i guai fisici, davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, al numero 2 a 7550 in un’annata faticosa, e alla russa Mirra Andreeva, per la prima volta numero 3 con 6371 punti dopo la finale di Pechino. Seguono le americane Jessica Pegula a 6225 e Coco Gauff a 5974, l’ucraina Elina Svitolina a 5024, le ceche Karolina Muchova a 4773 e Linda Noskova a 4679, la polacca Iga Swiatek a 3999 e l’ucraina Marta Kostyuk a 3910, mentre la cinese Qinwen Zheng, vincitrice a Pechino, recupera 31 posti salendo al numero 23.