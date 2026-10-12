Serie A: domenica difficile per le big, altro esonero in arrivo

La domenica del sesto turno di Serie A manda la Lazio in vetta, frena le grandi e inguaia Juric. Come di consueto, tanti risultati a sorpresa nel turno domenicale dopo la sosta per le Nazionali.

Juric rischia l’esonero, Tavares e Cambiaghi trascinano Lazio e Bologna

Lazio ancora prima, ma il Monza riflette. Il tema principale della domenica riguarda la panchina di Juric, sempre più in bilico e vicino al possibile esonero dopo il ko del Monza per 3-1 in casa della Lazio. Il tecnico croato paga una classifica ferma a 4 punti con 1 sola vittoria, e rimpiange soprattutto un primo tempo regalato agli avversari: «È stato bruttissimo, per la prima volta da quando sono a Monza non mi è piaciuto niente». Nella ripresa la squadra brianzola prova a reagire ma senza concretizzare, pagando le scelte iniziali fatte per aumentare la qualità in avanti, come ammette l’allenatore: «Volevo alzare il livello ma non è stata giornata». Lunedì il Monza ospita già il Cagliari, altro avversario complicato.

Dal canto suo la Lazio indirizza subito la gara con un bel gol di Nuno Tavares, conquista 3 punti pesanti davanti al proprio pubblico e sale momentaneamente in testa. Sorride anche il Bologna, che batte 2-1 il Lecce in trasferta grazie alle giocate decisive di Cambiaghi e lascia la formazione di Di Francesco bloccata a 6 punti.

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Rosso per Malen a Como, segnano Rabiot e Kolo Muani

Le altre big impegnate di domenica non vanno invece oltre il pareggio. Il programma si apre con lo 0-0 tra Como e Roma, una partita tirata e intensa dove però manca il colpo giusto per sbloccare il punteggio. I giallorossi rallentano la corsa e prendono solo 1 punto, restando pure in inferiorità numerica dal 53′ per il rosso diretto mostrato a Donyell Malen dopo un brutto fallo su Kaiki Bruno, mentre i padroni di casa ottengono un risultato prezioso.

Finisce 1-1 anche la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan, decisa tutta nella ripresa dopo un primo tempo senza reti. Adrien Rabiot porta avanti i rossoneri al 63′, ma passano appena 5 minuti e Odenthal firma il pari che toglie al Milan l’occasione di avvicinarsi ai primi posti.

Stesso punteggio di 1-1 nel posticipo serale tra Cagliari e Juventus in serata. I rossoblù passano al 20′ con Daniel Maldini davanti ai propri tifosi, mentre i bianconeri faticano a concretizzare e salvano la gara solo all’81’ con Randal Kolo Muani, a segno dopo il controllo del VAR.