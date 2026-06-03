Taekwondo, Roma capitale mondiale: il World Grand Prix e il Para Grand Prix in diretta su Taekwondo Plus

Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospita l’élite mondiale del taekwondo: tutte le gare live su Taekwondo Plus, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale del taekwondo. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico sarà infatti il palcoscenico del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo. Per la prima volta il circuito olimpico sarà affiancato dal World Para Taekwondo Grand Prix, dando vita a una manifestazione che unisce spettacolo, alto livello tecnico e inclusione.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming su Taekwondo Plus, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Dove vedere il World Taekwondo Grand Prix di Roma

Gli appassionati potranno seguire tutte le gare del World Taekwondo Grand Prix e del World Para Taekwondo Grand Prix in diretta su Taekwondo Plus, il canale tematico disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Le dirette prenderanno il via giovedì 4 giugno con il Para Grand Prix e proseguiranno fino a domenica 7 giugno con le sfide del circuito olimpico, comprese semifinali e finali.

Un’edizione storica al Foro Italico

L’edizione 2026 assume un valore speciale per il movimento italiano. La manifestazione arriva infatti nell’anno del sessantesimo anniversario del taekwondo in Italia e in un momento particolarmente brillante per la FITA, salita al primo posto della classifica mondiale tra le federazioni affiliate a World Taekwondo.

Per la prima volta il Grand Prix olimpico e quello paralimpico convivranno nello stesso evento, trasformando il Foro Italico nel cuore mondiale della disciplina per quattro giorni consecutivi.

I migliori atleti del mondo a Roma

Dal 5 al 7 giugno saranno protagonisti i migliori atleti del ranking olimpico mondiale, con fino a 28 partecipanti per ciascuna delle otto categorie di peso olimpiche.

Tra gli italiani attesi al Foro Italico spiccano nomi di primo piano come il campione olimpico di Tokyo 2020 Vito Dell’Aquila, il bronzo olimpico di Parigi 2024 Simone Alessio e i giovani talenti Abderrahman Touiar e Ludovico Iurlaro.

Sul fronte paralimpico saranno invece protagonisti, tra gli altri, il bronzo paralimpico di Parigi 2024 Antonino Bossolo, oltre a Luca Turtoro, Suemi Ricci e Giulia Cassar.

Non solo Grand Prix: una settimana di taekwondo

Attorno all’evento principale, la FITA ha organizzato una vera e propria settimana dedicata al taekwondo.

Dal 5 al 7 giugno spazio al tradizionale Torneo Kim e Liù, riservato ai più giovani, mentre il 4 giugno si svolgerà il Virtual Taekwondo Roma Open, competizione internazionale in realtà virtuale aperta agli atleti provenienti da diversi Paesi.

La chiusura della manifestazione è prevista per l’8 giugno con i Campionati Italiani Senior Cinture Nere, che si disputeranno all’interno della stessa Grand Prix Arena utilizzata dai migliori atleti del mondo.

Il programma del World Taekwondo Grand Prix

4 giugno

World Para Taekwondo Grand Prix

Virtual Taekwondo Roma Open

5 giugno

Grand Prix Olimpico: W-57 kg, W-67 kg, M-80 kg

Torneo Kim e Liù (Poomsae e Freestyle)

6 giugno

Grand Prix Olimpico: W+67 kg, M-68 kg, M+80 kg

Torneo Kim e Liù (Children e Beginners)

7 giugno

Grand Prix Olimpico: W-49 kg, M-58 kg

Torneo Kim e Liù (Kids)

8 giugno