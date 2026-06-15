Skeet ISSF, assegnate le medaglie del 2° Gran Premio Interregionale: tutti i vincitori

Sono 137 gli specialisti scesi in pedana nelle tre sedi di Taranto, Roma e Porpetto per il secondo Gran Premio Interregionale di Skeet ISSF 2026. Ecco tutti i risultati e i protagonisti delle diverse categorie.

Il 2° Gran Premio Interregionale di Skeet ISSF 2026 ha richiamato complessivamente 137 tiratori provenienti da tutta Italia, impegnati nelle gare disputate sabato 14 giugno presso il Tav Circolo Ilva di Taranto, il Tav Valle Martella di Roma e il Tav Porpetto in Friuli Venezia Giulia.

Le competizioni hanno assegnato medaglie nelle varie categorie e qualifiche, mettendo in evidenza alcuni dei migliori specialisti del panorama nazionale.

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Taranto: Brunetti domina la categoria di vertice

Al Tav Circolo Ilva di Taranto, nella classifica di massima categoria, il successo è andato ad Antonio Brunetti di Scanzano Jonico con 68/75, davanti a Giovanni Di Bari di Taranto, secondo con 67/75.

Tra gli Junior si è imposto Matteo D’Amico di Catania con 70/75, seguito da Michele Manzella e Mario Astrella.

In Prima Categoria vittoria per Orazio Alberto Maganuco di Gela con 91/100+2, davanti a Giusva Chiodi e Lorenzo Fortunato Colucci. In Seconda Categoria il miglior punteggio di giornata è stato realizzato da Luca Rusciano di Marano di Napoli con 96/100, davanti a Cristian Longombardo e Michele D’Onza.

Successo in Terza Categoria per Giovanni Donvito di Francavilla Fontana, mentre tra i Veterani ha prevalso Alberto Fattorini. Nella qualifica Master il primo posto è andato a Gaetano Marcianò.

Valle Martella: Marcellini firma il miglior punteggio assoluto

Al Tav Valle Martella di Roma il protagonista è stato Eros Marcellini, che ha conquistato la categoria Eccellenza con 96/100, miglior risultato assoluto dell’intera manifestazione.

Nella categoria Ladies successo per Chiara Costa, unica atleta presente in gara. Tra gli Junior ha vinto Michele Poeta davanti a Daniel Tolli e Yari Giandolfi.

In Prima Categoria oro per Edoardo Aloi, mentre Walter Guadagno si è imposto in Seconda Categoria ed Emanuele Falasca ha conquistato la Terza Categoria.

Tra i Veterani il gradino più alto del podio è stato occupato da Efisio Loi, mentre tra i Master ha prevalso Alfredo Petroni.

Porpetto: Benet primo in Eccellenza

Nel centro friulano di Porpetto, Stefano Benet di Trieste ha conquistato l’oro nella categoria Eccellenza con 65/75.

Tra gli Junior maschili si è imposto Franco Botton davanti a Matteo Cavallin e Mattia Peloso, mentre nel comparto femminile vittoria per Ada Fochesato.

In Prima Categoria successo per Enrico Munaro, in Seconda Categoria per Luigi Sardo e in Terza Categoria per Luciano Lascala.

Tra i Veterani si è distinto Corrado Innocente, mentre la qualifica Master ha premiato Mauro Felatti.

I vincitori delle categorie

Taranto

Eccellenza: Antonio Brunetti

Junior: Matteo D’Amico

Prima Categoria: Orazio Alberto Maganuco

Seconda Categoria: Luca Rusciano

Terza Categoria: Giovanni Donvito

Veterani: Alberto Fattorini

Master: Gaetano Marcianò

Roma – Valle Martella

Eccellenza: Eros Marcellini

Ladies: Chiara Costa

Junior: Michele Poeta

Prima Categoria: Edoardo Aloi

Seconda Categoria: Walter Guadagno

Terza Categoria: Emanuele Falasca

Veterani: Efisio Loi

Master: Alfredo Petroni

Porpetto