Arrampicata sportiva, l’Italia sfida il mondo a Innsbruck tra Lead e Boulder

Dal 17 al 21 giugno l’élite internazionale dell’arrampicata sportiva si ritrova a Innsbruck per un doppio appuntamento di World Climbing Series. Sedici azzurri saranno impegnati nelle prove Lead e Boulder contro alcuni dei migliori specialisti del panorama mondiale.

Innsbruck si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale di arrampicata sportiva. Dal 17 al 21 giugno la città austriaca ospiterà infatti la terza tappa della World Climbing Series Lead e la quinta prova della World Climbing Series Boulder, due competizioni fondamentali per la corsa alle classifiche generali.

La Nazionale italiana si presenterà al via con una delegazione composta da 16 atleti, nove specialisti della difficoltà e sette dedicati ai blocchi, pronti a confrontarsi con il gotha mondiale della disciplina.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Lead, Schenk e Placci guidano la spedizione azzurra

La tappa austriaca rappresenta un passaggio importante nella stagione Lead, che prevede sei appuntamenti complessivi. Pur essendo ancora lontani dal verdetto finale, i punti conquistati a Innsbruck potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa alle posizioni di vertice.

Tra le donne saranno 85 le partecipanti in gara. Le attenzioni sono rivolte alla statunitense Sanders, alla coreana Seo e alla francese Avezou, attuali protagoniste della classifica generale.

L’Italia schiererà:

Savina Nicelli (Fiamme Oro)

Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco)

Viola Battistella (Fiamme Oro)

Anche il settore maschile vedrà al via 85 atleti. Tra i favoriti figurano i giapponesi Suzuki, Anraku e Yoshida, l’indonesiano Putra Tri Ramadani e lo spagnolo Ginés Lopez.

La squadra azzurra sarà composta da:

Filip Schenk (Fiamme Oro)

Giovanni Placci (Fiamme Oro)

Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito)

Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle)

Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi)

Andrea Ludovico Chelleris

Boulder, Moroni punta alle zone alte della classifica

La prova Boulder di Innsbruck rappresenta invece il penultimo appuntamento stagionale del circuito mondiale e potrebbe indirizzare in modo significativo la lotta per il titolo.

Tra le donne, 88 specialiste si contenderanno il successo. In evidenza la britannica McNeice, l’australiana Mackenzie, la giapponese Sekikawa, la statunitense Sanders e le francesi Bertone e Avezou.

Le speranze italiane sono affidate soprattutto a Camilla Moroni (Fiamme Oro), attualmente decima nella classifica generale e protagonista di una stagione molto regolare.

In gara anche:

Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito)

Leonie Hofer (AVS Passeier)

Irina Daziano (In Out)

Francesca Matuella (Centro Sportivo Aeronautica Militare)

Tra gli uomini saranno addirittura 110 gli atleti iscritti. I riflettori saranno puntati sul giapponese Sorato Anraku, sul francese Mejdi Schalck, sul coreano Lee e sul belga Van Duysen.

A rappresentare l’Italia:

Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica Militare)

Matteo Reusa (Fiamme Gialle)

Il programma di gara

Mercoledì 17 giugno

09:00 Qualifiche femminili Boulder

15:30 Qualifiche maschili Boulder

Giovedì 18 giugno

14:00 Semifinale femminile Boulder

19:30 Finale femminile Boulder

Venerdì 19 giugno

13:00 Semifinale maschile Boulder

19:30 Finale maschile Boulder

Sabato 20 giugno

08:00 Qualifiche Lead maschili e femminili

19:40 Semifinali Lead maschili e femminili

Domenica 21 giugno

19:40 Finale maschile Lead

20:40 Finale femminile Lead

Dove vedere le gare

Le finali delle competizioni saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ e sui canali Eurosport, che seguiranno le fasi decisive di un evento destinato a riunire alcuni dei più forti climber del mondo.