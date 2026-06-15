MotoGP a Brno e IndyCar nel Wisconsin: il grande weekend dei motori in diretta su Sky

Dal 18 al 21 giugno riflettori puntati sul Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP e sul Grand Prix of Road America dell’IndyCar. Tutto in diretta su Sky Sport e NOW, con aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24 e SkySport.it.

Nuovo fine settimana ad alta velocità per gli appassionati di motori. Da giovedì 18 a domenica 21 giugno Sky Sport e NOW proporranno una ricca programmazione dedicata alla MotoGP e all’NTT IndyCar Series, con il ritorno del Motomondiale sullo storico circuito di Brno e il decimo appuntamento stagionale della serie americana sul tracciato di Road America.

MotoGP, torna il Gran Premio della Repubblica Ceca

La MotoGP fa tappa a Brno per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il weekend scatterà giovedì 18 giugno con la conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì entreranno in scena le prime prove libere e le prequalifiche.

Sabato sarà il giorno delle qualifiche e della Sprint Race, trasmessa anche in chiaro su TV8, mentre domenica 21 giugno spazio alla gara lunga con semaforo verde fissato alle ore 14.

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Come di consueto, il racconto sarà affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini, con Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti pre e post gara. Gli inviati Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni seguiranno il weekend direttamente dal paddock.

In pista anche Moto2 e Moto3

Il programma di Brno comprenderà anche gli appuntamenti delle categorie Moto2 e Moto3, che accompagneranno il pubblico per tutto il fine settimana.

Le gare delle classi minori sono previste nella mattinata e nel primo pomeriggio di domenica, prima del via della MotoGP.

IndyCar, sfida spettacolare a Road America

Domenica sera spazio anche all’NTT IndyCar Series con il Grand Prix of Road America, decima prova del campionato.

La gara si disputerà sul circuito di Elkhart Lake, nel Wisconsin, uno dei tracciati più iconici del calendario americano. La diretta è prevista dalle ore 20:15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e NOW.

Climbing TV protagonista nel weekend di Sportface TV

Oltre ai grandi eventi motoristici, il fine settimana offrirà spazio anche all’arrampicata sportiva. Su Climbing TV, canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus, proseguirà la copertura della tappa di Innsbruck della World Climbing Series, con gli azzurri impegnati nelle prove Lead e Boulder.

Un appuntamento che arricchisce ulteriormente un weekend ricco di sport internazionali e grandi protagonisti.