La mossa della Juve per convincere l'Inter: Gatti più soldi - Sportface.it

La mossa della Juve per convincere l’Inter: Gatti più soldi

La voce che circola tra ambienti vicini al mercato mette al centro un’idea che, se confermata, avrebbe il sapore delle operazioni che accendono subito la rivalità: la Juventus avrebbe sondato l’Inter con una proposta che unisce un conguaglio economico al cartellino di Federico Gatti per arrivare a Davide Frattesi.

Il racconto arriva da più di un insider di calciomercato, figure che spesso anticipano movimenti che poi trovano conferma o si spengono nel giro di pochi giorni. E proprio questo resta il punto: per ora non c’è nulla di chiuso, ma la pista non viene considerata marginale.

Frattesi-Gatti più soldi: la situazione

Frattesi, nella lettura juventina, sarebbe un profilo capace di dare energia e inserimenti a un centrocampo che negli ultimi mesi ha alternato momenti di equilibrio a fasi più statiche.

Non è un segreto che il giocatore abbia mercato e che l’Inter lo consideri parte di un progetto tecnico ancora in costruzione, anche se non sempre da titolare fisso.

L’idea di inserirlo in un’operazione con Gatti cambia la prospettiva, perché coinvolge un difensore che alla Juventus non ha trovato molto spazio con l’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.

Se questa trattativa dovesse andare avanti, anche solo come dialogo, finirebbe per alimentare settimane di letture incrociate, con ogni dichiarazione pesata e ogni smentita interpretata come un segnale.

Per ora resta una pista aperta, raccontata da fonti vicine al mondo delle trattative, senza certezze e con molti passaggi ancora da chiarire.