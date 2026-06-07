Vito Dell’Aquila re di Roma: il trionfo al Grand Prix si può rivivere con il Live Replay su Sportface TV

Vito Dell’Aquila ha infiammato il Foro Italico conquistando il World Taekwondo Roma Grand Prix 2026 nella categoria -58 kg. Il campione olimpico di Tokyo ha firmato una giornata straordinaria, aprendo nel migliore dei modi il proprio percorso di qualificazione verso Los Angeles 2028, regalando al pubblico romano un successo dal sapore speciale.

Percorso perfetto fino alla finale

L’azzurro ha iniziato il suo cammino superando il turco Yusuf Badem con un netto 2-0, poi agli ottavi ha battuto un altro atleta turco, Furkan Ubeyde Camoglu, al termine di un confronto ad altissimo punteggio.

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Nei quarti è arrivata una delle vittorie più pesanti: Dell’Aquila ha sconfitto il coreano Tae-joon Park, campione olimpico in carica della categoria, imponendosi con lucidità nei momento decisivi. In semifinale, poi, il pugliese ha avuto la meglio sul giordano Ja’afar Aldaoud, chiudendo entrambi i round con grande autorità.

Finale epica e rimonta da brividi

L’ultimo atto contro il coreano Eunsu Sea è stato spettacolare. Dopo aver perso un primo round folle per 49-47, Dell’Aquila ha reagito con forza nel secondo, dominato 34-18. Nel round decisivo Sei ha provato a scappare, ma l’azzurro non ha mai mollato: sostenuto dal pubblico e dal suo angelo, è rientrato fino al sorpasso negli ultimi secondi, chiudendo 31-26 e prendendosi il primo Grand Prix romano della carriera.

Una vittoria enorme per l’Italia, che insieme al secondo posto di Simone Alessio nei +80kg lancia due punte azzurre verso la corsa olimpica. L’impresa di Dell’Aquila può essere rivissuta grazie al Live Replay su Sportface TV.