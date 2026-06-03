Vito Dell’Aquila a Sportface: “Voglio far bene al Grand Prix, Roma è la mia seconda casa”

Nel suo palmares ci sono 1 oro olimpico, 1 oro Mondiale e 2 ori Europei (oltre ad 1 bronzo Mondiale e 2 Europei): Vito Dell’Aquila è già uno degli atleti più vincenti della storia del taekwondo italiano ma il classe 2000 di Mesagne non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nella sua bacheca manca il Grand Prix, che sia questa la volta buona per metterci le mani sopra? La nostra redazione l’ha contattato alla vigilia della kermesse più importante del calendario.

Vito Dell’Aquila: “Mi sono allenato tanto, voglio far bene a casa mia”

Come hai preparato quest’edizione 2026 del Grand Prix di Roma?

“Mi sento bene, mi sono allenato tanto e bene, poi parlerà sempre il campo. Con la nuova tecnologia per il rilevamento di colpi è cambiato forse qualcosa ma penso che sia un sistema che premia il migliore, si è data più oggettività anche alla tecnica del pugno, come accaduto in passato per la tecnica di calcio“.

Il Grand Prix è il primo grande appuntamento verso Los Angeles ’28

“In una puntata di Shakerati su Sportface mi chiedevo come mai chi ha vinto le Olimpiadi non si qualifica autonomamente anche per quelle successive, ma è vero pure che uno la partecipazione alle Olimpiadi deve sempre meritarsela e le qualificazioni esistono per questo. Ad ogni modo se penso al Grand Prix è perché voglio far bene in quel di Roma, non penso a niente altro. Los Angeles è un grande obiettivo, ma sto cercando di pensare gara per gara“.

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Che effetto fa combattere al Foro Italico?

“Combattere in una cornice storica come queste, aggiunge una carica in più per un appuntamento che è già molto importante di suo. Inoltre oggi sento che Roma è la mia seconda casa, vivo qui dal 2019 quindi mi sento un cittadino romano e fare il Grand Prix è come combattere in casa“.

Agli Europei non c’eri, ma l’Italia ha dimostrato di avere tanto talento oltre la coppia Dell’Aquila-Alessio

“Sì non ho partecipato agli Europei per un discorso precauzionale, visto che avevo una piccola frattura al metatarso, ma non volevo mancare assolutamente quest’appuntamento. Comunque sì, l’Italia si è fatta valere anche grazie a tanti altri combattenti che si daranno battaglia anche nel Grand Prix. Un saluto agli amici di Sportface, ci vediamo in diretta ed al Foro italico“!