Taekwondo World Grand Prix Roma 2026, cinture nere: rivivi l’evento su Sportface TV

Il World Grand Prix di Roma 2026 è stato un grande successo: le cinture nere hanno chiuso una manifestazione stupenda nella Capitale

Il Foro italico è stato un teatro meraviglioso di un evento riuscitissimo, che ha visto esprimersi in una cornice stupenda le maggiori personalità del taekwondo mondiale. Il bilancio è eccezionale per il World Taekwondo Grand Prix di Roma 2026.

L’edizione ha celebrato i 60 anni del taekwondo in Italia ha superato ogni aspettativa, confermando la Capitale come sede d’eccellenza per questo sport. I numeri impressionanti certificano il trionfo dell’evento: 366 atleti in gara da 57 nazioni, 72 medaglie assegnate tra categorie olimpiche e Para Taekwondo, con circa 20mila presenze al Foro Italico nei quattro giorni di competizione.

Si tratta di un successo sportivo e organizzativo che consegna questa manifestazione alla storia del taekwondo italiano. Gli Azzurri non sono stati da meno al contesto: Vito Dell’Aquila conquista l’oro nei -58 kg, Simone Alessio si è fermato all’argento nei +80 kg, come Antonino Bossolo nel Para Taekwondo K44 -70 kg.

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Ieri, a chiusura dell’evento, si sono espresse in campo le cinture senior, di cui abbiamo i nuovi campioni d’Italia. Con i loro incontri di ieri si è chiusa la settimana, proprio dove negli scorsi giorni si sono confrontati campioni olimpici e di caratura mondiale.

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Il successo del World Grand Prix Roma 2026 e le parole di Cito

Il presidente della Federazione, Angelo Cito, si è subito detto “estremamente orgoglioso” di’ quanto è accaduto nella Capitale: “Roma ha dimostrato di essere una sede straordinaria, capace di coniugare eccellenza organizzativa e grande partecipazione. Questo evento è un punto di partenza verso nuove sfide, la fotografia di un movimento in continua crescita“.

Dopo questa settimana, il taekwondo italiano conferma la sua crescita esponenziale e si proietta al meglio sulla strada che porterà a Los Angeles 2028, con rinnovato entusiasmo.