Nasce Taekwondo Plus, il canale dedicato al Taekwondo sulla piattaforma Sportface TV

Debutta il nuovo canale OTT della Federazione Italiana Taekwondo: live, approfondimenti e contenuti originali in vista di Los Angeles 2028.

L’eccellenza come mezzo di ricerca costante, per arrivare ad offrire a milioni di spettatori qualcosa in più. Anzi, un Plus. Sportface TV è lieta di annunciare l’arrivo di “Taekwondo Plus”, il nuovo canale OTT della Federazione Italiana Taekwondo ospitato dalla piattaforma Sportface TV, proprio nell’anno che segna il ritorno del Roma Grand Prix, dove a giugno si sfideranno i migliori atleti del mondo nella splendida cornice del Foro Italico, evento che darà ufficialmente il via alla corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Taekwondo Plus sarà un autentico hub di contenuti dedicati interamente al Taekwondo, con trasmissioni live delle gare, approfondimenti, interviste e programmi originali sui volti principali del taekwondo italiano.

“Una nuova sfida per il Taekwondo italiano”, afferma il presidente della Federazione Italiana Taekwondo Angelo Cito, “la FITA e Sportface uniscono le forze per raccontare la storia emozionante del nostro sport in modo strutturato e continuo. Con contenuti esclusivi e un canale dedicato, rafforzeremo il legame con la nostra community e attireremo nuovi appassionati. Il Taekwondo italiano è un movimento dinamico e inclusivo, capace di unire persone di tutte le età e interessi. Insieme, creeremo un progetto editoriale innovativo e coinvolgente che valorizzerà la nostra disciplina e promuoverà la crescita di entrambe le realtà”.

“Con Taekwondo Plus”, aggiunge il CEO di SportFace Antonio Palmieri, “rafforziamo la missione di Sportface TV: valorizzare lo sport italiano con canali verticali, contenuti di qualità e una narrazione continuativa. Siamo orgogliosi che la Federazione Italiana Taekwondo ci abbia scelto come partner per questo progetto e di ospitare il suo canale OTT, offrendo gratuitamente a tutti gli appassionati un hub dedicato, tra live, approfondimenti e format originali”.

Tutti i contenuti del canale saranno disponibili gratuitamente, previa registrazione con email e password. Sportface TV è disponibile anche tramite app su iOS e Android, scaricabile dagli store ufficiali.

Per maggiori info: https://tv.sportface.it/