Taekwondo, Mondiali Junior a Tashkent: record di partecipanti e azzurri protagonisti

Dal 12 al 17 aprile in Uzbekistan 986 atleti da 115 Paesi. L’Italia si presenta con una squadra completa e ambiziosa.

Edizione da record per i Mondiali Junior

World Taekwondo Junior Championships Tashkent 2026 si svolgeranno dal 12 al 17 aprile a Tashkent, all’interno del Martial Arts Sports Complex nella Olympic City.

L’edizione 2026 si preannuncia da record con 986 atleti provenienti da 115 Paesi, oltre al World Taekwondo Refugee Team e alla rappresentativa World Taekwondo (Costa Rica). Superato il primato di 963 partecipanti registrato a Chuncheon 2024, segnale della crescita costante del movimento a livello internazionale.

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Le categorie in gara

Le competizioni saranno articolate in 20 categorie di peso:

10 maschili (da -45 kg a +78 kg)

10 femminili (da -42 kg a +68 kg)

Potranno partecipare gli atleti nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, protagonisti della nuova generazione del taekwondo mondiale.

Italia con una squadra completa

Nazionale Italiana di Taekwondo sarà presente con una delegazione ampia e competitiva distribuita su tutte le giornate di gara.

12 aprile

Vito Antonacci (+78 kg)

Nicole Masala (-46 kg)

Alessandra D’Angelo (-59 kg)

Alessandro Marinelli (-59 kg)

13 aprile

Nicolò Sevagian (-48 kg)

Abderrahman Touiar (-55 kg)

Clio Sottile (-55 kg)

14 aprile

Gianfilippo Bellino (-45 kg)

Gabriele Rosato (-73 kg)

Maja Molin (+68 kg)

Noemi Carboni (-42 kg)

15 aprile

Andrea Zappone (-78 kg)

Virginia Lampis (-44 kg)

Anna Gertrud Gruber (-68 kg)

16 aprile

Luca Fabian Serban (-68 kg)

Lucrezia Maloberti (-49 kg)

Franco Di Palo (-63 kg)

17 aprile

Antonino Cirivello (-51 kg)

Ludovica Virginia Serain (-52 kg)

Sofia Frassica (-63 kg)

Spettacolo già iniziato con il flash mob

L’attesa è stata anticipata da un suggestivo flash mob nella piazza principale del villaggio olimpico, con la partecipazione di 2.026 giovani praticanti insieme al World Taekwondo Performance Team.

L’evento, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale dell’Uzbekistan e dalla federazione locale, ha offerto una dimostrazione spettacolare tra calci, poomsae e coreografie sincronizzate.

A Tashkent andrà in scena il futuro del taekwondo mondiale, con i giovani azzurri pronti a mettersi in evidenza su uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito internazionale.