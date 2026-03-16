Taekwondo, Dutch Open Eindhoven 2026: quattro bronzi per l’Italia, oro Serban tra i cadetti. Dell’Aquila fuori ai quarti

Alla 53ª edizione del torneo olandese, valido G2 per il ranking mondiale, medaglie di bronzo per Cirivello (-54 kg), Elia (-58 kg) e De Angelis (+87 kg) per la Nazionale, e per Sturari (-46 kg) dell’Edera Forlì. Il campione olimpico si ferma a un passo dal podio.

L’Italia del taekwondo torna da Eindhoven con quattro medaglie di bronzo. Alla 53ª edizione del Dutch Open Taekwondo Championships, disputata il 14 e 15 marzo nei Paesi Bassi, uno dei tornei più prestigiosi e partecipati del circuito europeo — valido G2 per il ranking mondiale World Taekwondo ed E2 per il ranking europeo — la spedizione azzurra ha messo in mostra profondità tecnica e ampiezza numerica, portando a casa risultati concreti sia con la Nazionale che con i club.

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I bronzi della Nazionale

Tre atleti della Nazionale Italiana salgono sul terzo gradino del podio nella categoria senior: Gaetano Cirivello nei -54 kg, Luigi Antonio Elia nei -58 kg e Matteo De Angelis nei +87 kg. Un bilancio positivo per una delegazione che ha affrontato un tabellone competitivo su scala internazionale.

Dell’Aquila si ferma ai quarti

La nota dolente arriva dal campione olimpico Vito Dell’Aquila, impegnato nella categoria -63 kg. Il pugliese delle Fiamme Oro, tra i più attesi della vigilia, si è fermato ai quarti di finale, mancando l’accesso alle zone nobili del tabellone per un soffio.

Il bronzo dei club: Sturari sul podio con l’Edera Forlì

Ottimo risultato anche per il movimento dei club italiani: Alessia Sturari, tesserata per la Polisportiva Edera Forlì, conquista il bronzo nella categoria -46 kg senior, confermando la qualità del lavoro svolto fuori dai ranghi della Nazionale.

Serban oro tra i cadetti

Da segnalare infine il risultato di Matteo Simone Serban, in forza al Taekwondo Beinaschese: il giovane atleta ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti (12-14 anni), nei -49 kg. Un segnale incoraggiante per il futuro del movimento azzurro.

La delegazione italiana

La spedizione italiana al Dutch Open ha visto scendere in campo una delegazione ampia, con atleti provenienti da dieci realtà diverse tra Nazionale e club. Per la Federazione Italiana Taekwondo erano presenti, tra gli altri, i club Fiamme Oro, New Accademia TKD Lombardia, Oneness Taekwondo Accademia, Polisportiva Edera Forlì, Scuola TKD Angileri, Taekwondo Beinaschese, Taekwondo Suedtirol, Tiger Team TKD Fabriano e Vigili del Fuoco Fiamme Rosse.