Taekwondo, assegnati i titoli italiani Under 21 a Corigliano-Rossano: oggi Senior e Master

Sabato al Palaeventi 341 atleti e 325 incontri nella seconda giornata dei Campionati Italiani 2026. Frassica e Zinato tra i nuovi campioni tricolori. Oggi, domenica 18 ottobre, gran finale con Senior Cinture Rosse e Master.

I Campionati Italiani di Taekwondo 2026 entrano oggi, domenica 18 ottobre, nella loro giornata conclusiva al Palaeventi di Corigliano-Rossano. Dopo i titoli Junior Cinture Rosse assegnati venerdì, ieri è stata la volta degli Under 21, protagonisti di una giornata che ha visto impegnati 341 atleti in 325 incontri.

La manifestazione, tornata in Calabria dopo dieci anni, si chiuderà oggi con le competizioni riservate alle categorie Senior Cinture Rosse e Master. Complessivamente sono 793 gli atleti e 722 gli incontri previsti nei tre giorni di gara.

I nuovi campioni italiani Under 21

Nella prova femminile hanno conquistato il titolo italiano Anna Criscuolo (-46 kg), Noelia Bartoli (-49 kg), Anna Cuorvo (-53 kg), Anna Frassica (-57 kg), Lucia Pezzolla (-62 kg), Sofia Frassica (-67 kg), Alessandra Alaimo (-73 kg) e Asia Pia Culletta (+73 kg).

Tra gli uomini si sono laureati campioni italiani Lorenzo Barbucci (-54 kg), Elia Torre (-58 kg), Davide Ferraro (-63 kg), Ludovico Iurlaro (-68 kg), Davide Lupo (-74 kg), Cristian Zinato (-80 kg), Luigi Fegatilli (-87 kg) e Francesco Destino (+87 kg).

Sofia Frassica: “Indicazioni importanti verso i Senior”

Tra le protagoniste della giornata anche Sofia Frassica, reduce dall’argento ai Mondiali di Tashkent e al primo confronto tricolore nella categoria Under 21.

«Sono molto contenta di questo risultato, soprattutto perché rappresenta un primo importante confronto con il livello Senior. Porto a casa indicazioni preziose che ci aiuteranno a proseguire il nostro percorso di crescita. Da gennaio entrerò ufficialmente nella categoria Senior e voglio arrivarci nel migliore dei modi», ha dichiarato dopo il successo.

Primo titolo Under 21 per Cristian Zinato

Prima affermazione tricolore Under 21 anche per Cristian Zinato, vincitore nella categoria maschile -80 kg.

«Sono emozionatissimo per questa mia prima vittoria ai Campionati Italiani Under 21. È un risultato che significa tantissimo per me e che mi dà ancora più motivazione in vista dei prossimi impegni con la Nazionale. Ringrazio soprattutto il mio maestro, calabrese, che fin dal primo giorno ha creduto in me e mi ha spronato a conquistare questo titolo. Riuscirci proprio qui, nella sua terra d’origine, rende questa vittoria ancora più speciale».

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L’assessore Micheli alle finali

Ad assistere alle finali e alle premiazioni di sabato anche Eulalia Micheli, assessore con deleghe all’istruzione, allo sport e alle politiche giovanili.

L’assessore ha sottolineato il valore del ritorno dei Campionati Italiani in Calabria e il ruolo degli eventi sportivi anche come occasione di crescita per il territorio.

«Ospitare nuovamente i Campionati Italiani è motivo di grande orgoglio per la Calabria. Ringrazio il presidente Angelo Cito per aver scelto il nostro territorio e il Comitato Regionale FITA Calabria per l’impegno profuso alla buona riuscita di questo evento. Lo sport rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, non soltanto per i giovani atleti, ma per l’intera comunità».

Oggi l’ultima giornata con Senior Cinture Rosse e Master

Dopo i venti titoli assegnati venerdì agli Junior Cinture Rosse e la giornata di ieri dedicata agli Under 21, oggi, domenica 18 ottobre, il programma si conclude con Senior Cinture Rosse e Master.

Si chiude così una tre giorni che ha riunito a Corigliano-Rossano atleti, tecnici, società e famiglie provenienti da tutta Italia, riportando in Calabria uno degli appuntamenti nazionali più importanti del taekwondo.